أخبار عاجلة

«إنتر ميلان» يدرس عرض «لاوتارو مارتينيز» للبيع -
«يوفنتوس» يفشل فى حسم صفقة «لوكاتيلى» -
أولمبياد طوكيو 2020.. سما فاروق تحتل المركز السابع في منافسات الكاياك -
«المصرى اليوم» داخل «مدقات» مسار القطار السريع -
مصطفى قنديل.. استخدم الذكاء الاصطناعى لحل مشكلة التكدس المرورى -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
نقل راشد الغنوشي إلى المستشفى العسكري -
بعثة منتخب مصر الأولمبي تصل إلى مطار القاهرة بعد توديع أولمبياد طوكيو 2020 -
الرقابة المالية: وضع مصر ضمن أفضل 40 دولة فى مجال الابتكار وأفضل 20 دولة فى معدل تحسين المساواة بين الجنسين فى العمل -
توقعات باستمرار سعر الفائدة دون تعديل مع استقرار المؤشرات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

غبار يعدم الرؤية بجازان.. واستنفار للفِرق الميدانية لمواجهته

Print
غبار يعدم الرؤية بجازان.. واستنفار للفِرق الميدانية لمواجهته غبار يعدم الرؤية بجازان.. واستنفار للفِرق الميدانية لمواجهته
الدفاع المدني يدعو لاتخاذ التدابير اللازمة كافة

غبار يعدم الرؤية بجازان.. واستنفار للفِرق الميدانية لمواجهته

استنفرت فِرق الدفاع المدني بمنطقة جازان جهودها في مواجهة حالات الطوارئ، والظواهر البيئية المتغيرة التي تشهدها المنطقة حاليًا؛ إذ شهدت محافظات جازان استمرار موجات غبار تسببت في شبه انعدام للرؤية الأفقية، وحوادث المركبات.

وشدَّد مدني جازان على اتخاذ التدابير كافة أثناء هبوب العواصف وهطول اﻷمطار، مهيبة لتوخي الحيطة والحذر، وخصوصًا أن المنطقة تشهد هذه الفترة سقوط أمطار وجريان سيول وهبوب رياح شديدة، متمنيًا السلامة للجميع.

حالة الطقس أتربة مثارة غبار الأرصاد جازان الدفاع المدني مدني جازان أمطار سيول

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"ريف" يعلن تبسيط إجراءات الحصول على الدعم المباشر للمحاصيل الزراعية كافة

"ريف" يعلن تبسيط إجراءات الحصول على الدعم المباشر للمحاصيل الزراعية كافة

"ريف" يعلن تبسيط إجراءات الحصول على الدعم المباشر للمحاصيل الزراعية كافة

"ريف" يعلن تبسيط إجراءات الحصول على الدعم المباشر للمحاصيل الزراعية كافة

"الأرصاد" تنبه عسير: أمطار وضباب وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

"الأرصاد" تنبه عسير: أمطار وضباب وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

"هيئة الفضاء" تعزز شراكتها مع إيرباص ومجموعة من الشركات الأوروبية

"هيئة الفضاء" تعزز شراكتها مع إيرباص ومجموعة من الشركات الأوروبية