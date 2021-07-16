غبار يعدم الرؤية بجازان.. واستنفار للفِرق الميدانية لمواجهته

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الدفاع المدني يدعو لاتخاذ التدابير اللازمة كافة

استنفرت فِرق الدفاع المدني بمنطقة جازان جهودها في مواجهة حالات الطوارئ، والظواهر البيئية المتغيرة التي تشهدها المنطقة حاليًا؛ إذ شهدت محافظات جازان استمرار موجات غبار تسببت في شبه انعدام للرؤية الأفقية، وحوادث المركبات.

وشدَّد مدني جازان على اتخاذ التدابير كافة أثناء هبوب العواصف وهطول اﻷمطار، مهيبة لتوخي الحيطة والحذر، وخصوصًا أن المنطقة تشهد هذه الفترة سقوط أمطار وجريان سيول وهبوب رياح شديدة، متمنيًا السلامة للجميع.

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