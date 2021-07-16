أخبار عاجلة

«إنتر ميلان» يدرس عرض «لاوتارو مارتينيز» للبيع -
«يوفنتوس» يفشل فى حسم صفقة «لوكاتيلى» -
أولمبياد طوكيو 2020.. سما فاروق تحتل المركز السابع في منافسات الكاياك -
«المصرى اليوم» داخل «مدقات» مسار القطار السريع -
مصطفى قنديل.. استخدم الذكاء الاصطناعى لحل مشكلة التكدس المرورى -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
نقل راشد الغنوشي إلى المستشفى العسكري -
بعثة منتخب مصر الأولمبي تصل إلى مطار القاهرة بعد توديع أولمبياد طوكيو 2020 -
الرقابة المالية: وضع مصر ضمن أفضل 40 دولة فى مجال الابتكار وأفضل 20 دولة فى معدل تحسين المساواة بين الجنسين فى العمل -
توقعات باستمرار سعر الفائدة دون تعديل مع استقرار المؤشرات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بدون حجز مسبق.. جامعة طيبة تخصص مركزاً لأخذ لقاح كورونا لمنسوبيها

Print
بدون حجز مسبق.. جامعة طيبة تخصص مركزاً لأخذ لقاح كورونا لمنسوبيها بدون حجز مسبق.. جامعة طيبة تخصص مركزاً لأخذ لقاح كورونا لمنسوبيها
أعلنت منع دخول الجامعة وفروعها دون أخذ اللقاح اعتباراً من 22 ذو الحجة

بدون حجز مسبق.. جامعة طيبة تخصص مركزاً لأخذ لقاح كورونا لمنسوبيها

خصصت جامعة طبية مركز استقبال لأخذ لقاح كورونا عبر مركز اللقاح بالجامعة في المبنى الدائري بدون حجز موعد مسبق من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشرة مساء، وذلك لتسهيل عملية دخول منسوبي الجامعة شريطة تقديم البطاقة الجامعية أو ما يثبت الانتساب للجامعة.

وتفصيلاً، دعت الجامعة من خلال حرصها على سلامة منسوبي الجامعة وتهيئة بيئة تعليمية صحية آمنة، إلى المبادرة لأخذ اللقاح عبر مركز لقاح الجامعة في المبنى الدائري دون حجز موعد مسبق من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الحادي عشرة مساء، حيث خصصت الجامعة مركز استقبال خاصاً لمنسوبي الجامعة وذلك لتسهيل دخولهم، شريطة إبراز البطاقة الجامعية أو ما يثبت الانتساب لجامعة طيبة علماً بأنه يمنع دخول الجامعة وفروعها دون أخذ اللقاح اعتباراً من 22 ذو الحجة 1442 هجري.لقاح كورونا وزارة الصحة الجديد وزارة التعليم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزارة الصحة: خروج 331 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

وزارة الصحة: خروج 331 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

الصحة: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة

الصحة: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة

ارتفاع أسعار لقاحات «موديرنا» و«فايزر» المضادة لفيروس كورونا

ارتفاع أسعار لقاحات «موديرنا» و«فايزر» المضادة لفيروس كورونا

الجزائر تسجل 1172 إصابة و7 وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الجزائر تسجل 1172 إصابة و7 وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة