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أمير جازان يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

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أكد أن المملكة حريصة على صحة المواطنين

أمير جازان يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

تلقى ‏الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، في مركز اللقاح بمقر المركز الحضاري في مدينة جيزان مساء اليوم، الجرعة الثانية من لقاح كورونا "كوفيد - 19"، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

ونوّه بالجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة من أجل صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، ممثلة بجهود منسوبي الصحة الذين قدموا مثالاً مشرفاً خلال هذه الجائحة، حاثاًّ بهذه المناسبة الجميع على المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح عبر المراكز التي هيأتها وزارة الصحة وزودتها بالتجهيزات الطبية المتقدمة والكوادر المؤهلة.

أمير جازان يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

أمير جازان يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

أمير جازان الأمير محمد بن ناصر لقاح كورونا وزارة الصحة الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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