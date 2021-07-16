أخبار عاجلة

«إنتر ميلان» يدرس عرض «لاوتارو مارتينيز» للبيع -
«يوفنتوس» يفشل فى حسم صفقة «لوكاتيلى» -
أولمبياد طوكيو 2020.. سما فاروق تحتل المركز السابع في منافسات الكاياك -
«المصرى اليوم» داخل «مدقات» مسار القطار السريع -
مصطفى قنديل.. استخدم الذكاء الاصطناعى لحل مشكلة التكدس المرورى -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
نقل راشد الغنوشي إلى المستشفى العسكري -
بعثة منتخب مصر الأولمبي تصل إلى مطار القاهرة بعد توديع أولمبياد طوكيو 2020 -
الرقابة المالية: وضع مصر ضمن أفضل 40 دولة فى مجال الابتكار وأفضل 20 دولة فى معدل تحسين المساواة بين الجنسين فى العمل -
توقعات باستمرار سعر الفائدة دون تعديل مع استقرار المؤشرات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تدريبات على فترتين تجهز "الاتفاق" لمواجهة "هونفيد" المجري غداً

Print
تدريبات على فترتين تجهز "الاتفاق" لمواجهة "هونفيد" المجري غداً تدريبات على فترتين تجهز "الاتفاق" لمواجهة "هونفيد" المجري غداً
ضمن التحضيرات للموسم الرياضي الجديد

تدريبات على فترتين تجهز

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مباراته الودية الأولى مساء يوم غدٍ السبت، أمام نظيره فريق هونفيد المجري، وذلك ضمن برنامج النواخذة الإعدادي في المعسكر الذي يقيمه في النمسا بمدينة بادتاتسمندورف تحضيراً للموسم الرياضي الجديد 2021 /2022.

وكان الفريق قد تدرب اليوم الجمعة على فترتين بقيادة المدرب الوطني خالد العطوي، حيث اشتمل التدريب الصباحي على تمارين تقوية ومرونة عضلية في صالة اللياقة البدنية من خلال مجموعتين، فيما أجرى رباعي الحراسة الاتفاقية (الجزائري رايس مبولحي، ومحمد الحايطي، وعبد الله الصالح، وعبد الله البحري) تدريبات خاصة في الملعب، بقيادة مدرب الحراس الوطني حمد اليامي.

في حين تركزت الحصة المسائية على استكمال العمل الفني التحضيري قبل مواجهة فريق هونفيد المجري؛ فبعد حركات الإحماء أدى لاعبو الفريق تمارين لياقية، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عدد من الجمل الفنية، واختتم المران بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب.

وفي سياق متصل وسط أجواء أسرية رائعة، أقام الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق حفلاً مبسطاً في مقر الفريق في معسكره بالنمسا، احتفاءً بقدوم مولود للمعد البدني التونسي في النادي الكابتن نور الدين رجب، والذي أطلق عليه اسم أيوب.

الاتفاق

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"ريف" يعلن تبسيط إجراءات الحصول على الدعم المباشر للمحاصيل الزراعية كافة

"ريف" يعلن تبسيط إجراءات الحصول على الدعم المباشر للمحاصيل الزراعية كافة

"ريف" يعلن تبسيط إجراءات الحصول على الدعم المباشر للمحاصيل الزراعية كافة

"ريف" يعلن تبسيط إجراءات الحصول على الدعم المباشر للمحاصيل الزراعية كافة

"الأرصاد" تنبه عسير: أمطار وضباب وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

"الأرصاد" تنبه عسير: أمطار وضباب وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

"هيئة الفضاء" تعزز شراكتها مع إيرباص ومجموعة من الشركات الأوروبية

"هيئة الفضاء" تعزز شراكتها مع إيرباص ومجموعة من الشركات الأوروبية