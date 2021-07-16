أخبار عاجلة

«يوفنتوس» يفشل فى حسم صفقة «لوكاتيلى» -
أولمبياد طوكيو 2020.. سما فاروق تحتل المركز السابع في منافسات الكاياك -
«المصرى اليوم» داخل «مدقات» مسار القطار السريع -
مصطفى قنديل.. استخدم الذكاء الاصطناعى لحل مشكلة التكدس المرورى -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
نقل راشد الغنوشي إلى المستشفى العسكري -
بعثة منتخب مصر الأولمبي تصل إلى مطار القاهرة بعد توديع أولمبياد طوكيو 2020 -
الرقابة المالية: وضع مصر ضمن أفضل 40 دولة فى مجال الابتكار وأفضل 20 دولة فى معدل تحسين المساواة بين الجنسين فى العمل -
توقعات باستمرار سعر الفائدة دون تعديل مع استقرار المؤشرات -
نجم بيراميدز يضغط للانتقال إلى الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"فيصل بن فرحان" يبحث مع وزير خارجية أوزبكستان العلاقات الثنائية وفرص الاستثمار

Print
استعرض الجانبان مبادرتي " الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم الجمعة، وزير خارجية جمهورية أوزبكستان عبدالعزيز كاميلوف، وذلك على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي لآسيا الوسطى وجنوب آسيا الذي عقد في العاصمة الأوزبكية طشقند.

وتفصيلاً، جرى خلال اللقاء بحث أوجه العلاقات بين البلدين الصديقين، وأهمية الدفع بها نحو آفاق أرحب، وذلك من خلال اللجنة السعودية الأوزبكية المشتركة التي تعمل على تحقيق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الصديقين.

وأكد الأمير فيصل بن فرحان خلال اللقاء على أهمية استكشاف فرص الاستثمار الثنائي وفقاً لرؤية المملكة 2030 وخاصة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والقطاعات الحيوية.

واستعرض الجانبان مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، اللتين أطلقهما سمو ولي العهد، للإسهام بشكل قوي في تحقيق المستهدفات العالمية الخاصة بالحفاظ على البيئة وحماية كوكب الأرض.

وحضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوزبكستان هشام السويلم، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شاهد.. بوسنية بالدموع: السعودية بلدي الثاني.. وما قدمته لنا عظيم ولن ننساه

شاهد.. بوسنية بالدموع: السعودية بلدي الثاني.. وما قدمته لنا عظيم ولن ننساه

مغرد كويتي متفاعلاً مع "قادة المستقبل".. هكذا يُدار الشأن العام في السعودية

مغرد كويتي متفاعلاً مع "قادة المستقبل".. هكذا يُدار الشأن العام في السعودية

شاهد.. بوسنية بالدموع: السعودية بلدي الثاني.. وما قدمته لنا عظيم ولن ننساه

شاهد.. بوسنية بالدموع: السعودية بلدي الثاني.. وما قدمته لنا عظيم ولن ننساه

مغرد كويتي متفاعلاً مع "قادة المستقبل".. هكذا يُدار الشأن العام في السعودية

مغرد كويتي متفاعلاً مع "قادة المستقبل".. هكذا يُدار الشأن العام في السعودية