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تشغيل عيادات تكرار الأمراض المزمنة والأورام يومي السبت والأحد بالتأمين الصحي في بني سويف

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تشغيل عيادات تكرار الأمراض المزمنة والأورام يومي السبت والأحد بالتأمين الصحي في بني سويف تشغيل عيادات تكرار الأمراض المزمنة والأورام يومي السبت والأحد بالتأمين الصحي في بني سويف

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ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف جهود فرع التأمين الصحي بالمحافظة، خاصة فيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية لعلاج الضمور العضلي والتى يتم تنفيذها في مستشفى السلام التابعة للفرع، وكذا جهود الفرع فيما يتعلق بتوفير الخدمة الطبية والعلاجية بالأمراض المزمنة.

جاء ذلك خلال لقائه بالدكتور محمد يحيي أسماعيل مدير فرع بنى سويف للتأمين الصحي والذي أشار لتعليمات الدكتور محمد ضاحى رئيس مجلس الإدارة
بتشغيل عيادات تكرار الأمراض المزمنة والأورام يومى السبت ١٧ يوليو ٢٠٢١ والاحد الموافق ١٨ يوليو ٢٠٢١.

وفي هذا السياق أشارت الدكتورة هبه محمد حسن مدير العيادات ومدير تأمين الطلاب إلى ان العيادات التي سيتم تشغيلها (السلام، الشاملة ،الصحة المدرسية بنى سويف، الواسطى ،ناصر، اهناسيا ،ببا،سمسطا ،الفشن، الصحة المدرسية الفشن) وكذلك عيادة الأورام (الكيماوى )بمستشفى التأمين الصحى بنى سويف، وذلك حرصا على صرف اصحاب الامراض المزمنة ومرضى الأورام الأدوية الخاصة بهم دون تأخير بسبب اجازة عيد الاضحى المبارك.

المصرى اليوم

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