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مصرع طفل بعد سقوطه من منزل ببني سويف

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مصرع طفل بعد سقوطه من منزل ببني سويف مصرع طفل بعد سقوطه من منزل ببني سويف

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لقي طفل مصرعه بعد سقوطه من الدور الخامس «مساء اليوم» من أحد العقارات الكائنة ببندر بني سويف .

كان مستشفى بني سويف التخصصي بإشراف الدكتور صلاح عمر مدير عام المستشفى، استقبل الطفل آدم أحمد عادل 8 سنوات مصابًا بكسر في قاع الجمجمة، وبعدها توفي أثناء إجراء الإسعافات الأولية لوقف نزيف المخ، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وتحرر المحضر اللازم.

وكان اللواء محمد مراد مدير الأمن تلقى إخطارا من شرطة النجدة بوصول طفل سقط من الدور الخامس فاقدا الوعي وعقب دخوله المستشفى التخصصي، توفي جراء إصابته بكسور في الرأس، وتم تحرير محضر بالواقعة.

المصرى اليوم

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