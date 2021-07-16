وزير الداخلية يهنئ رئيس الوزراء ووزير الدفاع وشيخ الأهز بمناسبة عيد الأضحى

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بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقيات تهانى لعدد من المسئولين بمناسبة عيد الأضحى المبارك هنأ وزير الداخلية الدكتورمصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء جاء فى البرقية : بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناســــبة قرب حلول عيد الأضحى أن أبعث لســــيادتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.

تأتى هذه المناسبة المباركة لتكون لنا دافعاً على العمل والبذل بقلوب مطمئنة وعزائم قوية ويقين فى جزاء المولى عز وجل لكل من أخلص وجد وإجتهد لا سيما فى سبيل رفعة الوطن وعزته ، مبتهلين إليه جل وعلا أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعبنا العظيم وسائر شعوب أمتنا الإسلامية والعربية.

وهنأ وزير الداخلية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر وأكد وزير الداخلية فى برقيته :

بمشــاعر يملؤها الإعــزاز والتقديــر يطيــب لــى وهيئـــة الشـــرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى أن نُعرب لفضيلتكم وعلمـــاء الأزهـر الشــريف عن خالص التهنئة مقرونة بأصدق الأمنيات ، وأن يحفظ الله تعالى أزهرنا الشريف منبراً للوسطية السمحة والفكر المستنير ومنارةً للعلم تهدى سبيل القاصدين فى شتى أنحاء المعمورة ، سائلين المولى عز وجل أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على مصر والأمة الإسلامية والعربية.

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للسيد الفريق أول محمد زكى– القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.. جاء بها:بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيــب لــى وهيـــئة الشــــرطة بمناســــبة قرب حلول عيد الأضحى أن أبعث لســـيادتكـــم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.

تأتى هذه المناسبة المباركة لتكون دافعاً لنا على العمل والبذل بقلوب مطمئنة وعزائم قوية ويقين فى جزاء المولى عز وجل لكل من أخلص وجد وإجتهد لا سيما فى سبيل رفعة الوطن وعزته ودعم مسيرته نحو التنمية ، داعين الله أن يجعل هذا العيد عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعبنا العظيم وسائر شعوب أمتنا الإسلامية والعربية عاشت القوات المسلحة درعاً وسيفاً للوطن ، وحفظ الله أبطالها ورحم شهدائنا وعاشت مصرنا عزيزة آمنة يحدوها التقدم والرخاء.

كما بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة جاء بها :بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئــة الشــــرطة مع قرب حلول عيد الأضحى أن نُعرب لسيادتكم والقادة والضباط وضبـاط الصف والصناع العسكريين والجنود عن خالص الإعزاز والتقدير وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد سائلين العلى القدير أن يحفظ قواتنا المسلحة درع الوطن الحامى وسيفه الحاسم وأن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية.

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة – وزير الأوقاف.. جاء بها : يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بموفور الصحة وسديد القول وأن يُبارك جهودكم المستنيرة فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة التى لا تعرف إفراطاً ولا تقر تفريطاً ، وأن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية.

كما بعث محمود توفيق - وزير الداخلية، برقية تهنئة لفضيلة الأستاذ الدكتور شوقى علام – مفتى جمهورية مصر العربية .جاء بها : يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بموفور الصحة وسديد القول وأن يُبارك جهودكم المستنيرة فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة وأن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية.