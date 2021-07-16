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هل ستعمل مراكز تلقي لقاح «كورونا» خلال عيد الأضحى.. «الصحة» تُوضح

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هل ستعمل مراكز تلقي لقاح «كورونا» خلال عيد الأضحى.. «الصحة» تُوضح هل ستعمل مراكز تلقي لقاح «كورونا» خلال عيد الأضحى.. «الصحة» تُوضح

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قررت وزارة الصحة والسكان، أن يكون يومي الوقفة وأول أيام عيد الأضحى المبارك، إجازة بجميع مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى الجمهورية، على أن يتم استئناف العمل من ثاني أيام العيد في المواعيد الرسمية من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.

وأشار الوزارة، أن المواطنين الذين وصلتهم رسائل تلقي الجرعة الأولى أو الثانية يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، يمكنهم الحصول على الجرعة الخاصة بهم يوم الأربعاء بشكل طبيعي، حيث سيتم استئناف العمل على الفور والاستمرار في تطعيم المواطنين وتلقيحهم ضد ثاني أيام العيد بجميع المراكز الصحية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة » المتاح على الهواتف.

المصرى اليوم

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