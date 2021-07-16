«خلعت ملابسها على الواتس».. موظف يعترف بقتل زوجته: اكتشفت خيانتها بالصدفة في العجوزة

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«خلعت ملابسها لصديقها على الواتس اب».. اعترافات موظف بقتل زوجته بمنطقة العجوزرة أمام جهات التحقيقات، بعد القبض عليه بتهمة قتلها بـ 6 طعنات داخل غرفة نومهما بعد أن عثر في هاتفها المحمول على محادثة جنسية بينها وبين شاب وأرسلت له صورا بملابسها الداخلية.

وكشفت تحريات مباحث الجيزة، عن مرور 4 سنوات على زواج المتهم من المجني عليها، وأنه بعد قتلها جلس بجانب جثتها حتي حضر الجيران على صرخات الزوجة، وألقت القبض عليه وتم ضبط السكين -السلاح المستخدم في الحادث- وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة مباشرة التحقيقات.

وقال الزوج إنه لم يشك من قبل في سلوك زوجته طوال 4سنوات زواج، حتى فوجئ بالصدفة أثناء إجراء مكالمة من هاتفها المحمول بوجود رسائل إباحية وصور بينها وبين زميلها في العمل، وأمرت النيابة بدفن الجثة بعد عرضها على الطب الشرعي للتأكد من سبب الوفاة وطالبت الأجهزة الأمنية باستكمال التحريات في الحادث.