أخبار عاجلة

«يوفنتوس» يفشل فى حسم صفقة «لوكاتيلى» -
أولمبياد طوكيو 2020.. سما فاروق تحتل المركز السابع في منافسات الكاياك -
«المصرى اليوم» داخل «مدقات» مسار القطار السريع -
مصطفى قنديل.. استخدم الذكاء الاصطناعى لحل مشكلة التكدس المرورى -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
نقل راشد الغنوشي إلى المستشفى العسكري -
بعثة منتخب مصر الأولمبي تصل إلى مطار القاهرة بعد توديع أولمبياد طوكيو 2020 -
الرقابة المالية: وضع مصر ضمن أفضل 40 دولة فى مجال الابتكار وأفضل 20 دولة فى معدل تحسين المساواة بين الجنسين فى العمل -
توقعات باستمرار سعر الفائدة دون تعديل مع استقرار المؤشرات -
نجم بيراميدز يضغط للانتقال إلى الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«خلعت ملابسها على الواتس».. موظف يعترف بقتل زوجته: اكتشفت خيانتها بالصدفة في العجوزة

Print
«خلعت ملابسها على الواتس».. موظف يعترف بقتل زوجته: اكتشفت خيانتها بالصدفة في العجوزة «خلعت ملابسها على الواتس».. موظف يعترف بقتل زوجته: اكتشفت خيانتها بالصدفة في العجوزة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

«خلعت ملابسها لصديقها على الواتس اب».. اعترافات موظف بقتل زوجته بمنطقة العجوزرة أمام جهات التحقيقات، بعد القبض عليه بتهمة قتلها بـ 6 طعنات داخل غرفة نومهما بعد أن عثر في هاتفها المحمول على محادثة جنسية بينها وبين شاب وأرسلت له صورا بملابسها الداخلية.

وكشفت تحريات مباحث الجيزة، عن مرور 4 سنوات على زواج المتهم من المجني عليها، وأنه بعد قتلها جلس بجانب جثتها حتي حضر الجيران على صرخات الزوجة، وألقت القبض عليه وتم ضبط السكين -السلاح المستخدم في الحادث- وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة مباشرة التحقيقات.

وقال الزوج إنه لم يشك من قبل في سلوك زوجته طوال 4سنوات زواج، حتى فوجئ بالصدفة أثناء إجراء مكالمة من هاتفها المحمول بوجود رسائل إباحية وصور بينها وبين زميلها في العمل، وأمرت النيابة بدفن الجثة بعد عرضها على الطب الشرعي للتأكد من سبب الوفاة وطالبت الأجهزة الأمنية باستكمال التحريات في الحادث.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«يوفنتوس» يفشل فى حسم صفقة «لوكاتيلى»

«يوفنتوس» يفشل فى حسم صفقة «لوكاتيلى»

أولمبياد طوكيو 2020.. سما فاروق تحتل المركز السابع في منافسات الكاياك

أولمبياد طوكيو 2020.. سما فاروق تحتل المركز السابع في منافسات الكاياك

«المصرى اليوم» داخل «مدقات» مسار القطار السريع

«المصرى اليوم» داخل «مدقات» مسار القطار السريع

مصطفى قنديل.. استخدم الذكاء الاصطناعى لحل مشكلة التكدس المرورى

مصطفى قنديل.. استخدم الذكاء الاصطناعى لحل مشكلة التكدس المرورى