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مطران القدس يوجه رسالة إلى أثرياء العرب

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مطران القدس يوجه رسالة إلى أثرياء العرب مطران القدس يوجه رسالة إلى أثرياء العرب

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استنهض المطران عطا الله حنا، مطران القدس، رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، همم العرب للدفاع عن القدس والقضية الفلسطينية، متساءلاً: أين هم أثرياء العرب مما يحدث في مدينة القدس؟، وإننا إذ نوجه الشكر والتحية لكل من يؤازر أهلنا في القدس وخاصة مؤسساتنا المقدسية المستهدفة و المستباحة الا انني اعتقد بأن الأثرياء والأغنياء العرب مطلوب منهم أكثر من هذا بكثير.

وقال في تصريحات له الجمعة، ان مستشفيات القدس ومدارسها ومؤسساتها المختلفة تحتاج الى الدعم والمساندة والمؤازرة كما أن القدس بحاجة الى مشاريع إسكانية لدعم صمود أبنائها .

وتابع:"انني اقترح على الأثرياء والأغنياء العرب بأن يبادروا الى إقامة مشاريع إسكانية ومن الممكن ان تحمل اسماءهم تكريما لهم وإعطائهم لأن هذه الطريقة هي الافضل من اجل دعم استمرارية صمود وبقاء المقدسيين في مدينتهم" .

وأضاف : لا يمكننا أن نتحدث عن المقدسات بمعزل عن الشعب فكما ندافع عن المقدسات والأوقاف يجب أن نحافظ على الحضور الفلسطيني في المدينة المقدسة، ولذلك فانني اقدم هذا الاقتراح العملي للمقتدرين والأثرياء العرب وهم كثيرون بضرورة ان يبادروا الى اقامة مشاريع اسكانية لإيواء المقدسيين وطبعا هذا ليس بالأمر السهل في مدينة القدس ولكن يمكن لهؤلاء أن يتجاوزوا كل الصعوبات والعقبات التي توضع أمام تحقيق مشاريع من هذا النوع ، ناهيك عن ضرورة دعم المستشفيات والمؤسسات التعليمية وغيرها وكلها تتعرض للابتزاز والضغوطات الاحتلالية وهي مؤسسات وطنية بامتياز يجب ان تبقى في القدس لكي تؤدي رسالتها في خدمة شعبنا .

وأشار الى أن تهجير المقدسيين من منازلهم انما تعتبر نكبة جديدة وما يحدث حاليا في سلوان والتهديدات التي يتعرض لها حي الشيخ جراح إنما هي عينة عن المعاناة المستمرة والمتواصلة التي يتعرض لها المقدسيون بشكل خاص وشعبنا الفلسطيني بشكل عام في أكثر من مكان وموقع في هذه الأرض المقدسة .

المصرى اليوم

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