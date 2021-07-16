وزير الرياضة يضع حجر أساس حمام سباحة ومبني إجتماعي بمركز شباب المعصرة

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في إطار جولته التي يقوم بها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بعدد من مراكز الشباب والأندية، قام الدكتور أشرف صبحي بوضع حجر أساس حمام سباحة نصف أولمبي ومبني إجتماعي بمركز شباب المعصرة.

أكد صبحي أنه في دور وزارة الشباب والرياضة وحرصها الدائم على الارتقاء بمراكز الشباب وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية لخدمة المجتمع المصري، وتحقيق أقصي استفادة ممكنة لصالح النشء والشباب، تقوم وزارة الشباب والرياضة بالرفع من كفاءة مراكز الشباب وتطويرها.

حيث قام صبحي بوضع حجر أساس حمام سباحة نصف أولمبي، حمام سباحة أطفال تعليمي، بالإضافة إلى مبني إداري والذي يشمل على «غرف خلع ملابس- دورات مياه- مخازن- مكاتب إدارية- وكافيتريا لخدمة مرتادي مركز الشباب».

ومن المقرر أن يقوم وزير الشباب والرياضة بجولة في عدد من مراكز الشباب والأندية اليوم.