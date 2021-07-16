منتخب الملاكمة واليد والبعثة الطبيه يتوجهان لطوكيو

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يتوجه إلى اليابان بعثة منتخب الملاكمة ومنتخب كرة اليد والبعثة الطبية للبعثة المصرية استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 التي تقام خلال الفترة من 16 يوليو حتى 8 أغسطس.

وتوجهت بعثة منتخب كرة اليد بالكامل وبعثة منتخب الملاكمة المكونة من عبدالرحمن عرابي ويسري رزق الله لاعبي المنتخب المتأهلان لدورة الألعاب الأولمبية بصحبة المدير الفني الكوبي أوليسيوس والدرب العام سعيد حسين.

وتضم البعثة الطبية رئيس البعثة الطبية في أولمبياد طوكيو الدكتور حسن كمال وأعضاء اللجنة الطبية الدكتور أحمد مسعد والدكتور ياسر حسني عبدالرحمن والدكتورة أماني عبدالفتاح التي سبقت البعثة منذ عدة أيام والدكتور أحمد أبو الفضل والدكتور محمد الجمال أخصائي التأهيل وحضور الدكتور سامح سالم رئيس اللجنة الطبية باللجنة البارالمبية.