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«دودو» يقود هجوم بيراميدز امام المقاولون العرب

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«دودو» يقود هجوم بيراميدز امام المقاولون العرب «دودو» يقود هجوم بيراميدز امام المقاولون العرب

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علن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله الذي يخوض مباراة المقاولون العرب في الدوري الممتاز على ملعب الجبل الأخضر.

ويحل نادي بيراميدز ضيفا على نظيره المقاولون العرب في التاسعة من مساء الجمعة على استاد الجبل الأخضر في إطار المباراة المؤجلة من الجولة ٢٤ من الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد سامي- أحمد فتحي- محمد حمدي- على جبر.

خط الوسط: عبدالله السعيد- إيريك تراوري- عمر جابر- إسلام عيسى- محمود حمادة.

خط الهجوم: دودو الجباس.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

عبدالرحمن أيمن- محمود وادي- محمد فاروق- نبيل دونجا- أحمد توفيق- أحمد أيمن منصور- محمود صابر- عبدالله بكري- إبراهيم حسن.

المصرى اليوم

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