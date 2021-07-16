إيطاليا تتصدر منافسات الفروسية بنهائي فردي الناشئات ببطولة العالم للخماسي الحديث

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تصدرت أليس ريناردو لاعبة منتخب ايطاليا منافسات نهائي فردي السيدات ببطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والناشئات، والتي تستضيفها ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، في الفترة من 12 حتى 18 يوليو الجاري بعد انتهاء منافسات الفروسية.

وحصدت أليس رينادو لاعبة إيطاليا المركز الأول في المنافسات برصيد 807 نقطة بينما احتلت سلمي أيمن لاعبة منتخب مصر إلى المركز الثاني بفارق نقطة وحيدة بعدما حققت 806 نقطة واحتلت المركز الثالث لاعبة كازاخستان ياكوفيلفا ليو دميلا برصيد 804 نقطة.

واحتلت أميرة قنديل لاعبة منتخب مصر المركز الخامس برصيد 797 نقطة بينما جائت ملك خالد في المركز 20 برصيد 759 نقطة.

وتختم بعد قليل بطولة العالم للخماسي الحديث بمنافسات الليزر رن في الثامنة مساء اليوم.

وكان منتخب الناشئات قد نجح في التأهل لنهائي فردي الناشئات بـ 3 لاعبات هم سلمى أيمن وأميرة قنديل المتأهلة لأولمبياد طوكيو وملك خالد بعد تواجدهم ضمن قائمة أفضل 36 لاعبة المتأهلات للنهائي بعد تحقيقهم مراكز متقدمة في منافسات نصف النهائي.

ويشارك في منافسات اليوم 36 لاعبة من 22 دولة وهم: بيلاروسيا والتشيك وفرنسا وألمانيا وجواتيمالا والمجر وإيطاليا وكازاخستان وكوريا الجنوبية ولاتفيا وليتوانيا والمكسيك وبولندا وروسيا وجنوب أفريقيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا وأوكرانيا بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

ويدير البطولة الدكتور شادي عبدالعزيز، فيما يقود المنتخب الوطني رؤوف حسام المدير الفني للمنتخبات القومية وعمرو السيد المدير الفني للناشئين ومدربي السلاح أحمد الصغير ومحمد غيث ومحمد حسني ومحمد الصباحي وعبدالرحمن عادل وسامح مجدي، ومدربي السباحة طارق النويهي وخالد عصفور وعلي الوكيل، ومدربي الجري إيهاب سيد ومحمود السيد وهشام سليمان ومدربي الرماية إبراهيم سكر ومحمد علاء، ومدربي الفروسية ياسر عصر وخالد السنباطي ويوسف جلال ومدرب اللياقة البدنية محمد الجمال ويوسف حسن طبيب العلاج الطبيعي ودكتور باسل جميل طبيب المنتخب القومى.