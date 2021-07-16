برعاية وزير الرياضة ختام فعاليات دورة الحكام الأولى للإتحاد المصري للألعاب الترفيهية

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اختتم الإتحاد المصري للألعاب الترفيهية فعاليات دورة صقل الحكام المستجديـن للعبتي الطاولة والدومينوز، والتي نفذها الاتحاد تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالمركز الاوليمبي بالمعادي، بمشاركة (30)حكماً مستجداً.

حضر الختام الدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية، محمود عبدالعزيز مدير عام الادارة العامة الإتحادات النوعيه بوزارة الشباب والرياضة، أحمد البكرى رئيس الإتحاد المصرى للألعاب الترفيهية، يحيى فارس رئيس مجلس إدارة شركه الموهوبين الراعي الرسمي للإتحاد.

إشتملت الدورة على تدريبات وتطبيقات عملية للحكام، إضافة إلى عقد محاضرات نظرية في مواد القانون ومحاضرات تحليلية باستخدام الفيديو، وحاضر فيها الدكتور أحمد حلمى قورة رئيس لجنة المسابقات دكتور بكلية التربية الرياضية بالهرم ومحاضر بالعديد من الإتحادات الدولية والقارية، أحمد جمال رئيس لجنة الحكام.

وجه أحمد البكري رئيس الإتحاد المصري للألعاب الترفيهية الشكر للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه المتواصل والكامل للاتحادات الرياضة، مؤكداً أن الاتحاد المصري للالعاب الترفيهية يطمح في التميز من خلال مواكبة كل وسائل التطور الحديثة في جميع اللجان من أجل البدء في تنظيم البطولات والمسابقات المحلية خلال الفترة المقبلة.