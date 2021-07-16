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سلمى أيمن تتصدر منافسات السلاح بنهائي فردي الناشئات ببطولة العالم للخماسي الحديث

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سلمى أيمن تتصدر منافسات السلاح بنهائي فردي الناشئات ببطولة العالم للخماسي الحديث سلمى أيمن تتصدر منافسات السلاح بنهائي فردي الناشئات ببطولة العالم للخماسي الحديث

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تصدرت المصرية سلمى أيمن منافسات نهائي فردي الناشئات ببطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والناشئات، والتي تستضيفها ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، في الفترة من 12 حتى 18 يوليو الجاري بعد انتهاء منافسات السباحة والسلاح.

حصدت سلمى 516 نقطة لتحتل صدارة ترتيب المنافسات وجاءت الأوكرانية أولها كلونيجوفا في المركز الثاني برصيد 510 نقطة والإيطالية بياترس ميركري في المركز الثالث برصيد 508 نقطة.

واحتلت أميرة قنديل المركز العاشر برصيد 501 نقطة بينما جائت ملك خالد في المركز 28 برصيد 461 نقطة.
وتقام بعد قليل منافسات الفروسية في تمام السادسة مساء وتختتم منافسات اليوم بالليزر رن في الثامنة مساء.

وكان منتخب الناشئات قد نجح في التأهل لنهائي فردي الناشئات بـ 3 لاعبات هم سلمى أيمن وأميرة قنديل المتأهلة لأولمبياد طوكيو وملك خالد بعد تواجدهم ضمن قائمة أفضل 36 لاعبة المتأهلات للنهائي بعد تحقيقهم مراكز متقدمة في منافسات نصف النهائي.

ويشارك في منافسات اليوم 36 لاعبة من 22 دولة وهم: بيلاروسيا والتشيك وفرنسا وألمانيا وجواتيمالا والمجر وإيطاليا وكازاخستان وكوريا الجنوبية ولاتفيا وليتوانيا والمكسيك وبولندا وروسيا وجنوب أفريقيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا وأوكرانيا بالإضافة إلى الدولة المنظمة.

ويدير البطولة الدكتور شادي عبدالعزيز، فيما يقود الوطني رؤوف حسام المدير الفني للمنتخبات القومية وعمرو السيد المدير الفني للناشئين ومدربي السلاح أحمد الصغير ومحمد غيث ومحمد حسني ومحمد الصباحي وعبدالرحمن عادل وسامح مجدي، ومدربي السباحة طارق النويهي وخالد عصفور وعلي الوكيل، ومدربي الجري إيهاب سيد ومحمود السيد وهشام سليمان ومدربي الرماية إبراهيم سكر ومحمد علاء، ومدربي الفروسية ياسر عصر وخالد السنباطي ويوسف جلال ومدرب اللياقة البدنية محمد الجمال ويوسف حسن طبيب العلاج الطبيعي ودكتور باسل جميل طبيب المنتخب القومى.

المصرى اليوم

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