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صبحي يقوم بجولة تفقدية في نادي الشمس ويفتتح ٥ ملاعب ومبني اداري

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صبحي يقوم بجولة تفقدية في نادي الشمس ويفتتح ٥ ملاعب ومبني اداري صبحي يقوم بجولة تفقدية في نادي الشمس ويفتتح ٥ ملاعب ومبني اداري

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قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه سيد حزين وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة اسامة ابو زيد رئيس مجلس إدارة نادي الشمس، بجولة في نادي الشمس، حيث قام صبحي بافتتاح ٥ ملاعب خماسي ومبني اداري.

اعرب صبحي عن سعادته بالتواجد في نادي الشمس، مضيفاً ان نادي الشمس في فترته الحالية يشهد تطورا ملحوظا في حجم الانشاءات بالنادي والتطوير في الرياضة فيه، خاصة في ظل التنسيق المتبادل بين مجلس ادارة النادي ووزارة الشباب والرياضة متمثلة في مديرية الشاب والرياضة بالقاهرة.

مضيفاً أنه قام بعدة زيارات لنادي الشمس في الماضي والامور تتطور إلى الافضل.

حيث قام صبحي بافتتاح مبني إداري متعدد الطوابق، وملحقاته والتي تشتمل على مكاتب إدارية واماكن للجلوس ومنطقة ترفيهية، بالإضافة إلى ٥ ملاعب فرعية بالنادي، كما شاهد صبحي عرض لفتيات الجمباز بالنادي.

المصرى اليوم

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