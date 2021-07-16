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على غرار السباحة.. فوز ابوفريخة برئاسة اتحاد السلة بالتزكية

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على غرار السباحة.. فوز ابوفريخة برئاسة اتحاد السلة بالتزكية على غرار السباحة.. فوز ابوفريخة برئاسة اتحاد السلة بالتزكية

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على غرار اتحاد السباحة وحسم الانتخابات بالتذكية وفوز ياسر ادريس.. اعلن مؤخرا فوز مجدي أبوفريخة برئاسة مجلس إدارة اتحاد كرة السلة، بدورة انتخابية جديدة بالتزكية عقب ترشحه منفردًا على مقعد الرئيس.

ومنذ فتح باب الترشح الذي أغلق اليوم، لم يتقدم بأوراق الترشح على منصب الرئاسة سوى مجدى أبوفريخة الرئيس الحالي للاتحاد، وباقى المرشحين تقدموا بأوراق ترشحهم على عضوية المجلس فقط.

و في العضوية تقدم جاسر رياض، ورحاب الغنام، وخالد القوصى، وعمرو مصيلحى، وايهاب محسن، وحسين البشبيشى، ومحمد فتحى بالإضافة إلى محمد عبدالمطلب.

ويعقد اتحاد كرة السلة انتخابات الجمعية العمومية المقرر إقامتها يوم 19 أغسطس المقبل.

وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ انتخابات الاتحاد المصري لكرة السلة والتي تشهد فوز المرشح لرئاسة الاتحاد بالتزكية وبدون أي منافسة.

المصرى اليوم

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