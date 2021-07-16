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وزير الشباب والرياضة يفتتح تطوير ناديي زهراء حلوان ونادي كفر العلو

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وزير الشباب والرياضة يفتتح تطوير ناديي زهراء حلوان ونادي كفر العلو وزير الشباب والرياضة يفتتح تطوير ناديي زهراء حلوان ونادي كفر العلو

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أفتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تطوير ناديي زهراء حلوان ونادي كفر الحلو، في إطار جولته التي يقوم بها وزير الشباب والرياضة اليوم بعدد من الأندية ومراكز الشباب بالقاهرة، يرافقه الاستاذ سيد حزين وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.

أكد صبحي إنه في اطار حرص القيادة السياسية برئاسة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، على تطوير الأندية ومراكز الشباب على مستوي الجمهورية من أجل تقديم «حياة كريمة» للمجتمع المصري بأكمله، فإن وزارة الشباب والرياضة تسعي دائماً إلى تطوير مراكز الشباب والأندية لمرتاديها، الأمر الذي ينعكس بالايجاب على الشباب وتطوير مهاراتهم البدنية والفكرية.

حيث أفتتح صبحي بنادي زهراء حلوان حمام سباحة نصف أولمبي، حمام سباحة أطفال تعليمي، ومبني إداري.

أعقبها التوجه لنادي كفر العلو، حيث قام وزير الشباب والرياضة بافتتاح حمام سباحة نصف أولمبي، بالإضافة إلى مبني إداري وملعب قانوني لكرة القدم بعد تطويره.

المصرى اليوم

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