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وزير الداخلية يهنئ رئيسا مجلسى النواب والشيوخ بعيد الأضحى

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وزير الداخلية يهنئ رئيسا مجلسى النواب والشيوخ بعيد الأضحى وزير الداخلية يهنئ رئيسا مجلسى النواب والشيوخ بعيد الأضحى

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بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة لـ المستشارين حنفى جبالى رئيس مجلس النواب وعبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ.. جاء بها

بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناســــبة قرب حلول عيد الأضحى أن أبعث لســــيادتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات

تأتى هذه المناسبة المباركة لتكون لنا دافعاً على العمل والبذل بقلوب مطمئنة وعزائم قوية ويقين فى جزاء المولى عز وجل لكل من أخلص وجد وإجتهد لا سيما فى سبيل رفعة الوطن وعزته ، مبتهلين إليه جل وعلا أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعبنا العظيم وسائر شعوب أمتنا الإسلامية والعربية .

حفــظ الله مصـــر واحة للخير والأمان وكل عـــــــام وسيـــادتكم بخـــــير .

المصرى اليوم

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