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في الأول من يوليو الجاري، بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تطبيق القرار المعدل رقم 62 لسنة 2021 والخاص بالشروط الجديدة لاستخراج بطاقات التموين وفق محددات الدخل التي أقرها الدكتور على المصيلحي وزير التموين، بواقع 2400 جنيه للمرتب بدلا من 1500 التي نص عليها القرار رقم 178 لسنة 2017، وبالنسبة للمعاش 1500 جنيه بدلا من 1200.

وأشارت الوزارة، أن الأمر لن يقتصر على استخراج بطاقات جديدة ولكن سيتطرق إلى من لديهم بطاقات وينطبق عليهم الشروط سيمكنهم رفع عدد أفراد البطاقة إلى 4 أفراد، وإذا كان يستحق الخبز فقط أو تم حذفه للعدالة، يحق له العودة بـ 4 أفراد كحد أقصى حيث يتقدم المواطن بالطلب عبر بوابة مصر الرقمية أو موقع دعم مصر أو مكاتب التموين، ويرفق به رقم هاتف مسجل باسمه في إحدى الشركات الأربع ثم بعد ذلك تقوم الوزارة بدورها بالتأكد من صحة البيانات الخاصة بالدخل من خلال هيئة التأمينات والمعاشات وبعد التأكد يقوم المواطن باختيار الأفراد الذين سيقومون بالصرف من خلال البطاقة فمن الممكن أن تكون زوجة و2 من الأبناء، أو 3 من الأبناء بالنسبة للمتزوجين من 2 لا يجوز لهم إضافة سوى زوجة واحدة فقط.

وفيما يلي خطوات إضافة المواليد عن طريق بوابة مصر الرقمية:

1- الضغط على خيار سجل حسابا جديدا

2- كتابة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية

3- كتابة رقم المصنع الخاص بالبطاقة الشخصية (أسفل صورة البطاقة)

4- كتابة اسم الوالدة (الاسم الأول)

5- الضغط على خدمات التموين

6- الضغط على خيار إضافة أفراد أسرتي الغير مقيدين تموينيا

7- الضغط على خيار ابدأ الخدمة

8- كتابة اسم الابن أو الابنة المراد إضافته رباعيا

9- إدخال الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة

10- اختيار صلة القرابة (ابن) أو (ابنة) ثم اختيار الصفة (ضم أبناء) ثم الضغط على خيار (إضافة).