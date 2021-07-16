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محمد أنور يخوض تجربة الغناء لأول مرة ... ويطرح كليب « انتوا كدة كلكوا» ( ).

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محمد أنور يخوض تجربة الغناء لأول مرة ... ويطرح كليب « انتوا كدة كلكوا» (فيديو ). محمد أنور يخوض تجربة الغناء لأول مرة ... ويطرح كليب « انتوا كدة كلكوا» ( ).

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طرح الفنان محمد أنور، نجم ، أغنيته الجديدة على طريقة الفيديو كليب بعنوان «انتوا كدة كلكوا»، بقناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي أولى أغنيات أنور بعد ما قرر خوض تجربة الغناء، والأغنية على شكل ديو غنائى مع يسرا الجندى.

وروج للأغنية من خلال حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» وعلق قائلاً «‎ كليب أغنية انتوا كده كلكوا محمد أنور ويسرا الجندي‎الآن على قناتي الرسمية على يوتيوب..‎اللينك في البايو..‎شكراً لكل النجوم ضيوف الشرف اللي شرفونا في الأغنية».

وتابع «‎شكراً لكل حد اشتغل وتعب ف الأغنية مجهود كبير عملناه عشان نقدر نعملكم حاجة حلوة».

أغنية «انتوا كدة كلكوا» من كلمات وألحان يسرا الجندى، توزيع أحمد وحيد (كينج)، إخراج أحمد عبدالوهاب.

يذكر أن آخر أعمال محمد أنور مسلسل «إسعاف يونس»، بطولة كل من سارة سلامة، هشام محمد شرف، محمد على رزق، إيمان السيد، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، حسين حجاج، وآخرين، ومن إخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول طبيب يجسده محمد أنور، لديه طموحات وأحلام يتمنى تحقيقها، ومع تتابع الأحداث يدخل في قصة حب مع سارة سلامة.

المصرى اليوم

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