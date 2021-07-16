ضبط ٤.٥ طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في حملة تموينية

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قاد المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ حمله تموينيه بمشاركة العميد محمد عبدالعزيز دومه، رئيس قسم مباحث التموين بكفر الشيخ لضبط التجار المتلاعبين واسفرت عن ضبط 4،5 طن «دقيق بلدى مدعم» مخصص ربطاً على المخابز البلدية، ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم.

وتم تجميعه لإعادة بيعه بالسوق السوداء بحوزة مالكة مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص«بداءرة محافظة كفر الشيخ، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.