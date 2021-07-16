حصاد «النواب» في أسبوع : الموافقة النهائية على 7 قوانين ومد حالة الطوارئ

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شهد حصاد مجلس النواب خلال الاسبوع الماضى في جلستيه الـ (55) و(56)، الموافقة النهائية بأغلبية ثلثي الأعضاء على (7) مشروعات قوانين، من بينها، مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش، بما يحقق الردع لهذه الظاهرة، ومشروع قانون بتعديل قانون الفصل بغير الطريق التأديبي .

كما احال (41) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى باقتراحات برغبة مقدمة من النواب بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

كام وافق بالإجماع على إلغاء الإعفاء من الضرائب والرسوم الذي كان مقرراً على مكافآت النواب، مؤكداً على المساواة بين جميع المواطنين في تحمل الأعباء الضريبية، وذلك خلال مناقشة تعديلات اللائحة الداخلية للمجلس والتي تم الموافقة عليها نهائياً، كما وافق المجلس بأغلبية الثلثين على قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم (174) لسنة 2021 في جميع أنحاء البلاد لمدة (3) أشهر نظراً للظروف الأمنية والصحية التي تمر بها البلاد بهدف مواجهة الإرهاب .

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس عقب الموافقة على «الطوارىء» إن الجميع يقف خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة معلناً دعم مجلس النواب لخطوات القيادة السياسية لحماية حقوق الشعب المصرى التاريخية والأصيلة في مياه النيل، وأن الدولة المصرية لن تدخر جهداً في الدفاع عن حقوقها المائية والحفاظ عليها.

من ناحية أخرى استقبل «جبالي» مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة ‏الكويتي.‏ كما استقبل وفداً شبابياً في إطار المبادرة الرئاسية لإحياء الجذور المصرية القبرصية اليونانية بحضور نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

كما شهدت جلسة الاحد القاء رئيس المجلس كلمة حول موقف مصر تجاه سد النهضة الإثيوبى، مؤكداً أن الدولة المصرية تواجه تحدياً يتعلق بقيام الدولة الإثيوبية بالشروع في الملء الثاني لسد النهضة على النيل الأزرق، بدون التنسيق مع دولتي المصب مصر والسودان، معلنا رفضه للسلوك الإثيوبى المتعنت غير المبرر لتأثيره السلبى على أمن مصر المائى، واشار إلى أن الدولة لم تدخر جهداً في الدفاع عن حقوقها المائية والحفاظ عليها، مشدداً على أن مصر لا تعتدي بل تدافع عن حقوق شعبها العظيم في شريان وجوده، وأكد رئيس مجلس النواب وقوف الجميع خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة وثقتنا التامة ودعمنا المطلق لخطواتها الحكيمة والحثيثة لحماية حقوق الشعب المصري التاريخية والأصيلة في مياه النيل بقيادة المواطن المخلص الأمين الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

كما أحال المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بديلاً عن مشروعي القانونين السابق ورودهما بتاريخي 13/8/2020 و24/11/2020. (إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبى لجنتى الشؤون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية).

كما وافق المجلس على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد والبحث عن البترول، والغاز والزيت الخام، واستغلالهما، وهما:

مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إنرجين إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم (13) لسنه 1998 المعدل بالقانون رقم (3) لسنه 2009 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال ادكو البحرية بدلتا الني مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة سى دراجون انيرجي ( نيايل) بي. في، وشركة أي بى أر ساوث دسوق لميتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم (6) لسنة 2014 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب دسوق الأرضية