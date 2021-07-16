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حسام موافي يحذر من أخطر أنواع الذبحة الصدرية.. «الصامتة» الأسوأ ()

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حسام موافي يحذر من أخطر أنواع الذبحة الصدرية.. «الصامتة» الأسوأ (فيديو) حسام موافي يحذر من أخطر أنواع الذبحة الصدرية.. «الصامتة» الأسوأ ()

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حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، من أخطر أنواع الذبحة الصدرية التي يعاني منها الكثير من الأشخاص.

قال الدكتور حسام موافي، خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، الذبحة الصدرية عبارة عن «ألم»، وهذا الألم عبارة عن ثقل في منتصف الصدر أو أعلى الأمعاء.

وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن أسباب الذبحة الصدرية يأتي نتيجة عدم تكافؤ وتوازن احتياج عضلة القلب للأكسجين.

وأشار «موافي» أنه في حالة نقص الأكسجين في عضلة القلب يتسبب في الذبحة الصدرية، وفي حالة زيادة احتياج العضلة للأكسجين يتسبب أيضًا في ذبحة صدرية.

وأوضح حسام موافي، أن هناك شريانين يغذيان عضلة القلب، وهناك شريان تاجي وهو أعلى القلب ويشبه التاج، ووظيفته تغذية عضلة القلب من خلال نقل الأكسجين.

وقال موافي، إنه في حالة ضيق احد الشريانين أو كلاهما لأي سبب من الأسباب، سيبدأ في نقص الأكسجين، موضحًا: «لو ربنا سبحانه وتعالى معملناش ذبحة صدرية كانت تبقى كارثة».

وأضاف، «الألم نعمة من الله، فهو تنبيه من عند الله للذهاب إلى الطبيب وإجراء الفحوصات، ولذلك نقول أخطر أنواع الذبحة هي الذبحة الصامتة وتأتي عند بعض مرضى السكر وهي أسوء أنواع الذبحة الصدرية».

وأوضح، «أحد مضعفات السكر هو التهابات الأعصاب، وهذا يعني أنه من الممكن عدم وجود الأعصاب التي تنقل آلام الذبحة الصدرية عند مريض السكر».

المصرى اليوم

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