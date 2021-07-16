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رواج كبير في أسواق شمال سيناء بمناسبة عيد الأضحى

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رواج كبير في أسواق شمال سيناء بمناسبة عيد الأضحى رواج كبير في أسواق شمال سيناء بمناسبة عيد الأضحى

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شهدت أسواق محافظة شمال سيناء، ازدحامًا كبيرًا، من المواطنين لتوفير احتياجاتهم من مختلف أنواع السلع والمواد الغذائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتنتشر الأسواق الشعبية التي تضم الخراف والماعز والأبل وغيرها، إلى جانب السلع والمنتجات من مختلف الأنواع، فيوجد في العريش سوق الخميس الشهير، ويبدأ مساء الأربعاء حتى بعد ظهر الخميس، ثم سوق نخل بوسط سيناء يوم الأحد أسبوعيا، ثم سوق الثلاثاء بالشيخ زويد من كل أسبوع.

وأصدر الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، توجيهاته بضرورة توافر احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم خلال أيام العيد، علاوة على التوسع في الشوادر الخاصة ببيع الأضاحى واللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين، مشددًا على الرقابة التموينية للمحافظة على ثبات وضبط الأسعار، وذلك بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن.

المصرى اليوم

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