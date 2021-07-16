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منظمة الصحة العالمية تقترح إرسال بعثة جديدة للصين ومراجعة للمختبرات

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منظمة الصحة العالمية تقترح إرسال بعثة جديدة للصين ومراجعة للمختبرات منظمة الصحة العالمية تقترح إرسال بعثة جديدة للصين ومراجعة للمختبرات

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اقترحت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إجراء مرحلة ثانية من الدراسات في منشأ المستجد في الصين بما يشمل مراجعة للمختبرات والأسواق في ووهان، وطالبت السلطات بالتحلي بالشفافية.

وقدم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس الخطة للدول الأعضاء بعد يوم من قوله إن الافتقار للبيانات الأولية المتاحة للأيام الأولى من انتشار كوفيد-19 في الصين يعرقل التحقيقات.

وأضاف في تصريحات نشرتها المنظمة إن العمل في المرحلة الثانية سيتطلب إجراء دراسات على البشر والحياة البرية وأسواق الحيوانات في ووهان.

وقال إن العمل سيتطلب أيضا «مراجعة للمختبرات ذات الصلة والمؤسسات البحثية التي تعمل في المنطقة التي ظهرت فيها أول حالات إصابة بين البشر بالمرض في ديسمبر 2019».

وأشار دبلوماسيون إلى أن الصين، التي قاومت من قبل عودة مجموعة من العلماء الدوليين لتقصي الأمر، أبدت اعتراضها خلال جلسة محادثات مغلقة وقالت «هذه الخطة لا تشكل أساسا لدراسات مستقبلية».

المصرى اليوم

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