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محافظ الجيزة يتفقد رصف محور محمد أنور السادات بالهرم وكوبري المريوطية الطائر (صور)

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محافظ الجيزة يتفقد رصف محور محمد أنور السادات بالهرم وكوبري المريوطية الطائر (صور) محافظ الجيزة يتفقد رصف محور محمد أنور السادات بالهرم وكوبري المريوطية الطائر (صور)

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تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال أستكمال رصف محور محمد أنور السادات بالقطاع المؤدى إلى كوبرى المريوطية الطائر وذلك بنطاق حى الهرم.

ووجه رئيس حى الهرم بضرورة الانتهاء من الرصف بالتوازى مع أنشاء ارصفة المشاة بالأضافة إلى إجراء التنسيق العام والجمالى بطول الشارع لكى تتكامل أعمال التطوير مع سرعة الانتهاء منها .

وشملت الجوله تفقد كوبرى المريوطية الطائر وشارع زغلول وطريق المريوطية بنطاق حى الهرم ومركز أبوالنمرس للوقوف على الحالة العامه للطريق موجها بعدم السماح بوجود أي تعديات بطريق المريوطية للحفاظ على ما تم انجازة بالطريق.

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المصرى اليوم

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