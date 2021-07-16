إقبال ضعيف على شواطئ الإسكندرية بسبب تجهيزات عيد الأضحى (صور)

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تشهد شواطئ الاسكندرية المجانية والمميزة والخاصة، إقبال ضعيف يصل إلى متوسط في بعض الشواطئ، بسبب الانشغال بتوفير لحوم عيد الاضحى من ناحية ودخول الايام العشر الاولى من شهر ذى الحجة والتى يحرص المسلمون على صيامها تأسياً بالسنة النبوية الشريفة في هذا الشأن، وبالتالي يكون الإقبال ضعيف لا يتعدى 25% من الكثافة العددية للشواطئ في تلك الايام.

وعلى الرغم من ارتفاع درجة الحرارة وموجة الطقس السيئ التي تجتاح المحافظات هذة الايام، والتى من المفترض أن تكون الشواطئ هي الملاذ النهائى للمواطنين للهروب إليها من حرارة الشمس والطقس السيئ إلى أن الإقبال لا يزال ضعيفاً في معظم الشواطئ ويصل إلى متوسط في النذر القليل منها.

ولعل افتتاح اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الاسكندرية، ملعب (الطاحونة) لرياضة الراكيت والمقام على شاطئ إسحاق حلمي، والذى تم افتتاحه مساء أمس بحضور العميد محمد سري مراقب عام الشواطئ واللاعب عمر طاحونة والعديد من محترفى رياضة الراكيت بالإسكندرية وعدد من الصحفيين، سيكون له الأثر في مضاعفة الاقبال عن الوضع الحالى خلال الأيام المقبلة خاصة قبل عيد الاضحى المبارك.

وعقب الافتتاح، جرى إقامة مباراة بين اللواء جمال رشاد واللاعب عمر طاحونة،ثم أهدي اللاعبين مضرب راكيت ودرع معبرين فيه عن امتنانهم لدعم وكيل الوزارة لهم.

وأوضح «رشاد»، إن رياضة كرة الراكيت هي لعبة سكندرية أصيلة عرفها الشعب السكندري أثناء الاحتلال البريطانى لمصر وتناقلتها الأجيال حتى أصبحت الرياضة الشاطئية السكندرية الأولى، ويكاد لا يخلو منزل بالاسكندرية من مضارب الراكيت، وتم إنشاء ملعب الطاحونة على شاطئ إسحاق حلمى نظرا لاتساع المساحة الرملية للشاطئ والتى تسمح بممارسة الرياضة دون أي إزعاج لرواد الشاطئ.

وأشار إلى أن إنشاء ملعب الراكيت الجديد سيكون بداية لسلسلة من الرياضات الشاطئية التي تشهدها شواطئ الإسكندرية قريبا.

إقبال ضعيف على شواطئ الإسكندرية بسبب "ذى الحجة ولحمة العيد" .. وافتتاح أول ملعب لـ"الراكيت" فى الثغر (صور)

إقبال ضعيف على شواطئ الإسكندرية بسبب "ذى الحجة ولحمة العيد" .. وافتتاح أول ملعب لـ"الراكيت" فى الثغر (صور)

إقبال ضعيف على شواطئ الإسكندرية بسبب "ذى الحجة ولحمة العيد" .. وافتتاح أول ملعب لـ"الراكيت" فى الثغر (صور)

إقبال ضعيف على شواطئ الإسكندرية بسبب "ذى الحجة ولحمة العيد" .. وافتتاح أول ملعب لـ"الراكيت" فى الثغر (صور)

إقبال ضعيف على شواطئ الإسكندرية بسبب "ذى الحجة ولحمة العيد" .. وافتتاح أول ملعب لـ"الراكيت" فى الثغر (صور)

إقبال ضعيف على شواطئ الإسكندرية بسبب "ذى الحجة ولحمة العيد" .. وافتتاح أول ملعب لـ"الراكيت" فى الثغر (صور)

إقبال ضعيف على شواطئ الإسكندرية بسبب "ذى الحجة ولحمة العيد" .. وافتتاح أول ملعب لـ"الراكيت" فى الثغر (صور)

إقبال ضعيف على شواطئ الإسكندرية بسبب "ذى الحجة ولحمة العيد" .. وافتتاح أول ملعب لـ"الراكيت" فى الثغر (صور)

إقبال ضعيف على شواطئ الإسكندرية بسبب "ذى الحجة ولحمة العيد" .. وافتتاح أول ملعب لـ"الراكيت" فى الثغر (صور)

إقبال ضعيف على شواطئ الإسكندرية بسبب "ذى الحجة ولحمة العيد" .. وافتتاح أول ملعب لـ"الراكيت" فى الثغر (صور)

إقبال ضعيف على شواطئ الإسكندرية بسبب "ذى الحجة ولحمة العيد" .. وافتتاح أول ملعب لـ"الراكيت" فى الثغر (صور)

إقبال ضعيف على شواطئ الإسكندرية بسبب "ذى الحجة ولحمة العيد" .. وافتتاح أول ملعب لـ"الراكيت" فى الثغر (صور)

إقبال ضعيف على شواطئ الإسكندرية بسبب "ذى الحجة ولحمة العيد" .. وافتتاح أول ملعب لـ"الراكيت" فى الثغر (صور)

إقبال ضعيف على شواطئ الإسكندرية بسبب "ذى الحجة ولحمة العيد" .. وافتتاح أول ملعب لـ"الراكيت" فى الثغر (صور)

إقبال ضعيف على شواطئ الإسكندرية بسبب "ذى الحجة ولحمة العيد" .. وافتتاح أول ملعب لـ"الراكيت" فى الثغر (صور)

إقبال ضعيف على شواطئ الإسكندرية بسبب "ذى الحجة ولحمة العيد" .. وافتتاح أول ملعب لـ"الراكيت" فى الثغر (صور)

إقبال ضعيف على شواطئ الإسكندرية بسبب "ذى الحجة ولحمة العيد" .. وافتتاح أول ملعب لـ"الراكيت" فى الثغر (صور)

إقبال ضعيف على شواطئ الإسكندرية بسبب "ذى الحجة ولحمة العيد" .. وافتتاح أول ملعب لـ"الراكيت" فى الثغر (صور)