مصرع شخص صدمه قطار بسوهاج

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لقي اليوم شخص مجهول الهوية مصرعه، عندما صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بدائرة قسم شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من شرطة النجدة، بمصرع شخص إثر اصطدام قطار به بجوار الكوبرى العلوى بدائرة قسم شرطة جرجا، فانتقل إلى مكان البلاغ اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير المباحث الجنائية، وضباط مباحث القسم، وتبين من المعاينة والفحص، أن الجثة لذكر (مجهول الهوية) في العقد السابع من عمره، وأن القطار صدمه أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.