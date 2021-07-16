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"الحربش" يبحث مع سفير أستراليا مبدأ الشراكة بين البلدين في المجالات التراثية

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"الحربش" يبحث مع سفير أستراليا مبدأ الشراكة بين البلدين في المجالات التراثية "الحربش" يبحث مع سفير أستراليا مبدأ الشراكة بين البلدين في المجالات التراثية
ناقشا التعاون بين جامعة سيدني وهيئة التراث لدراسة عدة مواقع بالمملكة

التقى الرئيس التنفيذي لهيئة التراث الدكتور جاسر بن سليمان الحربش، في مقر الهيئة بالرياض، سفير دولة أستراليا لدى المملكة السيد مارك دونوفان.

وتفصيلًا: جرى خلال اللقاء مناقشة مبدأ الشراكة بين البلدين في المجالات التراثية، وتعزيز العمل على البحوث والدراسات الأثرية، إلى جانب دراسة تعاون جامعة سيدني الأسترالية مع هيئة التراث للعمل في عدة مواقع تراثية في المملكة، من أجل دراستها واكتشاف أبعادها التاريخية.


ويأتي اللقاء في سياق الجهود التي تبذلها هيئة التراث من أجل تعزيز التبادل الدولي في مجالات خدمة التراث بقوالبه المادية وغير المادية، من خلال التعاون مع البعثات والجامعات الدولية الراغبة في إجراء البحوث والدراسات الميدانية في مختلف مناطق المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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