أخبار عاجلة

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
نقل راشد الغنوشي إلى المستشفى العسكري -
بعثة منتخب مصر الأولمبي تصل إلى مطار القاهرة بعد توديع أولمبياد طوكيو 2020 -
الرقابة المالية: وضع مصر ضمن أفضل 40 دولة فى مجال الابتكار وأفضل 20 دولة فى معدل تحسين المساواة بين الجنسين فى العمل -
توقعات باستمرار سعر الفائدة دون تعديل مع استقرار المؤشرات -
«لا يشعرنا بالراحة».. لاعبات النرويج لكرة اليد يتمردن على «البكيني» -
الحصان الفنان.. أمريكية تبيع لوحاته بأكثر من 230 إسترلينيا -
«بينك» تدعم لاعبات النرويج .. وتتهم الاتحاد الأوروبى للعبة بـ«التمييز الجنسى» -
نجم بيراميدز يضغط للانتقال إلى الزمالك -
الجيزة: حملات للنظافة والتجريد في البدرشين والصف وأوسيم والعياط (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات الرقابة علي الأغذية تزامنًا مع احتفالات عيد الأضحى

Print
رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات الرقابة علي الأغذية تزامنًا مع احتفالات عيد الأضحى رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات الرقابة علي الأغذية تزامنًا مع احتفالات عيد الأضحى

اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح دكتور فيصل جودة، وكيل صحة المنوفية، أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والنوعية والمركزية على مستوي المحافظة، طبقًا لآليات رفع درجة الاستعداد المتبعة أثناء الاعياد والعطلات الرسمية.

وأكد جودة أنه تم وقف الأجازات في الفترة من 16 يوليو وحتى 23 يوليو الجاري وتم تشكيل غرفة أزمات بالمستشفيات برئاسة مدير المستشفى ومسئول الأقسام الحرجة ومدير الطوارئ ورئيسات التمريض بالمستشفى ومشرفة الإستقبال بالتوازي مع غرفة الأزمات الرئيسية بديوان عام مديرية الصحة وغرفة أزمات الوزارة.

كما تم التأكد من زيادة عدد الأطباء النوبتجيين بالأقسام الحرجة خلال الفترة المذكورة وتم التأكد من توافر كميات كافية من أكياس الدم ومشتقاته من جميع الفصائل وعمل مخزون طوارئ في بنوك الدم والتأكد من جاهزية المولدات الكهربائية للعمل في حالة الطوارئ وتوافر السولار الخاص بها بكميات مناسبة والتأكد من جودة الغازات وإصلاح أي أعطال بها وكذلك يتوافر إسطوانات الأكسجين المخصصة لها وتانكات أكسجين مملؤة.

وأكد وكيل الوزارة على رفع درجات الاستعداد للعيد الاضحى وتكثيف المرور على منشأت تداول الأغذية والأسواق قبل وخلال عيد الأضحى المبارك مشددا على تكثيف تلك الحملات على المحلات وتكثيف الرقابة على الاسواق والمحلات التجاريه والمطاعم.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه