رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات الرقابة علي الأغذية تزامنًا مع احتفالات عيد الأضحى

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صرح دكتور فيصل جودة، وكيل صحة المنوفية، أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والنوعية والمركزية على مستوي المحافظة، طبقًا لآليات رفع درجة الاستعداد المتبعة أثناء الاعياد والعطلات الرسمية.

وأكد جودة أنه تم وقف الأجازات في الفترة من 16 يوليو وحتى 23 يوليو الجاري وتم تشكيل غرفة أزمات بالمستشفيات برئاسة مدير المستشفى ومسئول الأقسام الحرجة ومدير الطوارئ ورئيسات التمريض بالمستشفى ومشرفة الإستقبال بالتوازي مع غرفة الأزمات الرئيسية بديوان عام مديرية الصحة وغرفة أزمات الوزارة.

كما تم التأكد من زيادة عدد الأطباء النوبتجيين بالأقسام الحرجة خلال الفترة المذكورة وتم التأكد من توافر كميات كافية من أكياس الدم ومشتقاته من جميع الفصائل وعمل مخزون طوارئ في بنوك الدم والتأكد من جاهزية المولدات الكهربائية للعمل في حالة الطوارئ وتوافر السولار الخاص بها بكميات مناسبة والتأكد من جودة شبكة الغازات وإصلاح أي أعطال بها وكذلك يتوافر إسطوانات الأكسجين المخصصة لها وتانكات أكسجين مملؤة.

وأكد وكيل الوزارة على رفع درجات الاستعداد للعيد الاضحى وتكثيف المرور على منشأت تداول الأغذية والأسواق قبل وخلال عيد الأضحى المبارك مشددا على تكثيف تلك الحملات على المحلات وتكثيف الرقابة على الاسواق والمحلات التجاريه والمطاعم.