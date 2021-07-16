بائعو «العوامات» و«المايوهات» و«الفريسكا»: «رزقنا في الصيف بس» (صور)

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>>| بائعون: ربنا بيراضينا في أخر اليوم ونروح لعيالنا مجبورين الخاطر

«ربنا بيراضينا في اخر اليوم وبنروح لعيالنا بقرشين مجبورين الخاطر»، بهذه العبارة عبر بائعو المايوهات والعوامات والفريسكا والتفاح وغزل البنات والايس كريم على شواطئ الاسكندرية، عن رضاهم بالعمل في تلك المهن المرتبطة فقط بفصل الصيف وموسم الاصطياف فقط، باعتبارها مهن تنتعش في موسم الصيف فقط.

لم يخلو أي شاطئ في الاسكندرية سواء العام أو الخاص أو المميز بطول كورنيش الاسكندرية، والبالغ عددهم 66 شاطئ من باعة الفريسكا الذين يحملون صناديق خشبية على أكتافهم وينادون بعباراتهم المعهودة «فريسكا.. فريسكا.. العسل»، ليبيع الواحدة بـ2 جنيه، وكذا التفاح بـ5 جنيهات، والايس كريم بـ2 جنيه غزل البنات أيضاً بنفس السعر فيما تنتشر ايضا مهن أخرى مثل بيع المايوهات والعوامات والتى ترتبط بالحر.

ويؤكد عدد من باعة الشواطئ لـ«المصرى اليوم»، أنهم يقومون ببيع بضائعهم من خلال عرضها على رواد الشواطئ باعتبار الصيف موسم الرزق لبسطاء المواطنين وكسب المال، فضلاً عن انتشار باعة المثلجات والمشروبات الغازية وحمص الشام وبائعي غزل البنات والنظارات الشمسية وألعاب الأطفال وملابس البحر، ومصوري الفوتوغرافيا السريعة ومؤجري الكراسي والمناضد والشماسي التي تستخدم في الجلوس على شاطئ البحر، بل يتعدى الأمر إلى سماسرة الشقق ومؤجري العوامات وعمال الغوص والإنقاذ.

وأوضح أن عشرات المهن الموسمية التي تنتعش مع قدوم موسم الصيف على شواطئ الاسكندرية، تستوعب طاقات رجال ونساء يجدون في أيام الصيف موسم عمل ورزق في مهن تخلق أجواء احتفالية مميزة للمصطافين، ومن دونها لا تكتمل بهجة الاستمتاع بالإجازة الصيفية على الشاطئ باعتبارها شواطئ لجلب الرزق .

وعلى طول الكورنيش ايضا تجد بائعي بسكويت الآيس كريم بـ2 جنيها الواحدة، والبعض يدفع أكثر على سبيل الاكرامية وجبر خاطر البائعين خاصة اذا كانوا رجال مسنين أو اطفالاً.

بائعو العوامات والمايوهات والفريسكا وغزل البنات: "رزقنا فى الصيف بس" .. مهن موسمية تنتعش بـ"شواطئ الاسكندرية" (صور)

بائعو العوامات والمايوهات والفريسكا وغزل البنات: "رزقنا فى الصيف بس" .. مهن موسمية تنتعش بـ"شواطئ الاسكندرية" (صور)

بائعو العوامات والمايوهات والفريسكا وغزل البنات: "رزقنا فى الصيف بس" .. مهن موسمية تنتعش بـ"شواطئ الاسكندرية" (صور)

بائعو العوامات والمايوهات والفريسكا وغزل البنات: "رزقنا فى الصيف بس" .. مهن موسمية تنتعش بـ"شواطئ الاسكندرية" (صور)

بائعو العوامات والمايوهات والفريسكا وغزل البنات: "رزقنا فى الصيف بس" .. مهن موسمية تنتعش بـ"شواطئ الاسكندرية" (صور)

بائعو العوامات والمايوهات والفريسكا وغزل البنات: "رزقنا فى الصيف بس" .. مهن موسمية تنتعش بـ"شواطئ الاسكندرية" (صور)

بائعو العوامات والمايوهات والفريسكا وغزل البنات: "رزقنا فى الصيف بس" .. مهن موسمية تنتعش بـ"شواطئ الاسكندرية" (صور)

بائعو العوامات والمايوهات والفريسكا وغزل البنات: "رزقنا فى الصيف بس" .. مهن موسمية تنتعش بـ"شواطئ الاسكندرية" (صور)

بائعو العوامات والمايوهات والفريسكا وغزل البنات: "رزقنا فى الصيف بس" .. مهن موسمية تنتعش بـ"شواطئ الاسكندرية" (صور)

بائعو العوامات والمايوهات والفريسكا وغزل البنات: "رزقنا فى الصيف بس" .. مهن موسمية تنتعش بـ"شواطئ الاسكندرية" (صور)

بائعو العوامات والمايوهات والفريسكا وغزل البنات: "رزقنا فى الصيف بس" .. مهن موسمية تنتعش بـ"شواطئ الاسكندرية" (صور)

بائعو العوامات والمايوهات والفريسكا وغزل البنات: "رزقنا فى الصيف بس" .. مهن موسمية تنتعش بـ"شواطئ الاسكندرية" (صور)

بائعو العوامات والمايوهات والفريسكا وغزل البنات: "رزقنا فى الصيف بس" .. مهن موسمية تنتعش بـ"شواطئ الاسكندرية" (صور)

بائعو العوامات والمايوهات والفريسكا وغزل البنات: "رزقنا فى الصيف بس" .. مهن موسمية تنتعش بـ"شواطئ الاسكندرية" (صور)

بائعو العوامات والمايوهات والفريسكا وغزل البنات: "رزقنا فى الصيف بس" .. مهن موسمية تنتعش بـ"شواطئ الاسكندرية" (صور)

بائعو العوامات والمايوهات والفريسكا وغزل البنات: "رزقنا فى الصيف بس" .. مهن موسمية تنتعش بـ"شواطئ الاسكندرية" (صور)

بائعو العوامات والمايوهات والفريسكا وغزل البنات: "رزقنا فى الصيف بس" .. مهن موسمية تنتعش بـ"شواطئ الاسكندرية" (صور)