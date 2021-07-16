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«شباب القليوبية» تشارك في المهرجان الكشفي السنوي الثاني عشر في شباب شبرا الخيمة (صور)

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شارك الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الجمعة، في المهرجان الكشفي السنوي الثاني عشر لمجموعات منطي الكشفية والذي ينظمه مركز شباب منطي التابع لإدارة شباب شبرا الخيمة

شارك في المهرجان ١٥ فرقة كشفية من سبع محافظات وهي القليوبية وبني سويف والأسكندرية والقاهرة والجيزة كفر الشيخ والدقهلية.

شهد المهرجان مجموعه من المسابقات في كل المجالات الثقافية والدينية والفنية على مدار اليوم ويختتم المهرجان بعرض السمر وحفل الختام وتكريم الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى في كل مجال.

اكد«الصبروط» دعمه الدائم للنشاط الكشفي بالمحافظة مؤكدا على اهتمام الدولة المصرية بالشباب ونشاطهم وسياسة وزارة الشباب والرياضة في الاهتمام ببناء الشخصية المصرية والشباب المصري ليس فقط من النواحي الرياضية بل وفي كل المجالات الفنية والثقافية والعالمية والاجتماعية.

المهرجان الكشفي السنوي الثاني عشر فى شباب شبرا الخيمة
المهرجان الكشفي السنوي الثاني عشر فى شباب شبرا الخيمة

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المصرى اليوم

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