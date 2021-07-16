صلاح يقترب من ريال مدريد بناءً على طلب أنشلوتي

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قالت تقارير صحفية إنجليزية أن الإيطالي كارلو أنشلوتي مدرب فريق ريال مدريد طالب من إدارة ناديه التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة «ذا صن» أن فكرة ضم اللاعب المصري جاءت بناء على طلب أنشلوتي الذي يراها تعويضاً مناسباً في حالة فشل الحصول على خدمات الدولي الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

وكان ريال مدريد اقترب من ضم مبابي في أوقات سابقة قبل أن تُعلن إدارة النادي الفرنسي عن تطلعه للحفاظ على بقاء اللاعب الشاب مهما كلفه الأمر مادياً.

وسيكون محمد صلاح هو الصفقة الكبرى لريال مدريد خلال فترة الانتقالات الحالية حيث تفضل الادارة الاعتمادء على أصحاب العقود المتوسطة تماشياً مع الأزمة المالية الحالية.

وقدم صلاح أداءً رائعاً على المستوى الفردي خلال الموسم الأخير حيث تمكن من تسجيل 22 هدف في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ليحتل وصافة جدول ترتيب الهدافين بفارق هدف عن هاري كين مهاجم توتنهام.