أخبار عاجلة

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
نقل راشد الغنوشي إلى المستشفى العسكري -
بعثة منتخب مصر الأولمبي تصل إلى مطار القاهرة بعد توديع أولمبياد طوكيو 2020 -
الرقابة المالية: وضع مصر ضمن أفضل 40 دولة فى مجال الابتكار وأفضل 20 دولة فى معدل تحسين المساواة بين الجنسين فى العمل -
توقعات باستمرار سعر الفائدة دون تعديل مع استقرار المؤشرات -
«لا يشعرنا بالراحة».. لاعبات النرويج لكرة اليد يتمردن على «البكيني» -
الحصان الفنان.. أمريكية تبيع لوحاته بأكثر من 230 إسترلينيا -
«بينك» تدعم لاعبات النرويج .. وتتهم الاتحاد الأوروبى للعبة بـ«التمييز الجنسى» -
نجم بيراميدز يضغط للانتقال إلى الزمالك -
الجيزة: حملات للنظافة والتجريد في البدرشين والصف وأوسيم والعياط (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

صلاح يقترب من ريال مدريد بناءً على طلب أنشلوتي

Print
صلاح يقترب من ريال مدريد بناءً على طلب أنشلوتي صلاح يقترب من ريال مدريد بناءً على طلب أنشلوتي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قالت تقارير صحفية إنجليزية أن الإيطالي كارلو أنشلوتي مدرب فريق ريال مدريد طالب من إدارة ناديه التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة «ذا صن» أن فكرة ضم اللاعب المصري جاءت بناء على طلب أنشلوتي الذي يراها تعويضاً مناسباً في حالة فشل الحصول على خدمات الدولي الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

وكان ريال مدريد اقترب من ضم مبابي في أوقات سابقة قبل أن تُعلن إدارة النادي الفرنسي عن تطلعه للحفاظ على بقاء اللاعب الشاب مهما كلفه الأمر مادياً.

وسيكون محمد صلاح هو الصفقة الكبرى لريال مدريد خلال فترة الانتقالات الحالية حيث تفضل الادارة الاعتمادء على أصحاب العقود المتوسطة تماشياً مع الأزمة المالية الحالية.

وقدم صلاح أداءً رائعاً على المستوى الفردي خلال الموسم الأخير حيث تمكن من تسجيل 22 هدف في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ليحتل وصافة جدول ترتيب الهدافين بفارق هدف عن هاري كين مهاجم توتنهام.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»

نقل راشد الغنوشي إلى المستشفى العسكري

نقل راشد الغنوشي إلى المستشفى العسكري

بعثة منتخب مصر الأولمبي تصل إلى مطار القاهرة بعد توديع أولمبياد طوكيو 2020

بعثة منتخب مصر الأولمبي تصل إلى مطار القاهرة بعد توديع أولمبياد طوكيو 2020

الرقابة المالية: وضع مصر ضمن أفضل 40 دولة فى مجال الابتكار وأفضل 20 دولة فى معدل تحسين المساواة بين الجنسين فى العمل

الرقابة المالية: وضع مصر ضمن أفضل 40 دولة فى مجال الابتكار وأفضل 20 دولة فى معدل تحسين المساواة بين الجنسين فى العمل