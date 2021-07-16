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زعماء عالميون يتعهدون بمضاعفة جهد محاربة الجائحة في اجتماع خاص لأبيك

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زعماء عالميون يتعهدون بمضاعفة جهد محاربة الجائحة في اجتماع خاص لأبيك زعماء عالميون يتعهدون بمضاعفة جهد محاربة الجائحة في اجتماع خاص لأبيك

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تعهد زعماء دول منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك)، ومن بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، اليوم الجمعة بالعمل على توسيع نطاق مشاركة وتصنيع لقاحات الوقاية من كوفيد-19 لمكافحة الجائحة.

وقال الزعماء، الذين يواجهون صعوبة في كبح بؤر تفش حول العالم لسلالة دلتا من الفيروس، إنهم سيشجعون النقل الطوعي لتقنيات إنتاج اللقاحات «بشروط متفق عليها ثنائيا» في إطار الاستعداد لأي أزمات صحية مستقبلية.

وأضاف الزعماء في بيان مشترك صدر بعد اجتماع افتراضي ترأسته نيوزيلندا «تستمر الجائحة في إحداث أثر مدمر على شعوب واقتصادات منطقتنا... لن نتخطى تلك الأزمة الصحية إلا بتسريع وتيرة الوصول العادل إلى لقاحات للوقاية من كوفيد-19 تكون آمنة وفعالة ومضمونة الجودة وفي المتناول».

المصرى اليوم

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