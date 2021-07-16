"لاعبون بلا حدود" تحتضن كأس جماهير أندية دوري الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني

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الكأس الجماهيرية الإلكترونية تعود للعام الثاني على التوالي تحت مظلة الحدث الخيري الأكبر عالميًّا

أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية عن إقامة كأس جماهير أندية دوري الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني في اللعبة الشهيرة FIFA21 بمشاركة 16 لاعبًا من الجماهير، وذلك ضمن مبادرة "لاعبون بلا حدود"، الحدث الخيري الأكبر في الرياضات الإلكترونية على مستوى العالم.

وستقوم أندية دوري الأمير محمد بن سلمان باختيار لاعب واحد من جماهيرها للمشاركة وتمثيلها في البطولة التي ستقام مراحلها النهائية على مدار يومين ابتداءً من يوم الخميس الموافق 29 يوليو؛ حيث انطلقت في عطلة نهاية الأسبوع الماضي المرحلة التمهيدية التي يقوم خلالها كل نادٍ بإقامة جولات إقصائية بين اللاعبين المشاركين ليتم اختيار ممثل واحد لكل ناد؛ حيث سينافس على لقب الكأس والجوائز القيمة التي تم تخصيصها للبطولة.

وعلّق الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية ورئيس اللجنة المنظمة لمبادرة "لاعبون بلا حدود"، قائلًا: "القاعدة الجماهيرية الكبيرة التي يحظى بها دوري الأمير محمد بن سلمان تدفع ببطولة كأس جماهير أندية دوري الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني لأبعاد جديدة. البطولة هي استمرار لحماس ومتعة منافسات كرة القدم على ملاعب الرياضة الإلكترونية، وفرصة رائعة لعشاق ومتابعي الدوري لدعم أنديتهم عبر العالم الافتراضي، ولدخول عالم الاحتراف الإلكتروني".

وأضاف الأمير فيصل بن بندر بن سلطان: "نسعى للبناء على نجاح النسخة الأولى في العام الماضي، والأرقام الأولية تشير لتفاعل كبير وتزايد في أعداد المشاركين منذ الإعلان عن فتح التسجيل؛ الأمر الذي يعدنا ببطولة مميزة تساهم في تعزيز مكانة دوري الأمير محمد بن سلمان وشعبية البطولة الإلكترونية لكأس جماهير أنديته، وأتمنى التوفيق لجميع المشاركين".

وتُعد بطولة كأس جماهير أندية دوري الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني إحدى البطولات تحت مظلة مبادرة "لاعبون بلا حدود"، التي تأتي نسخة هذا العام منها تحت شعار "عالم واحد: جسد واحد" بهدف توحيد جهود مجتمع الرياضة الإلكترونية حول العالم من خلال التنافس في مجموعة من أشهر الألعاب الإلكترونية للفوز بجوائز تصل إلى 10 ملايين دولار أمريكي.

وسيعود ريع الجوائز بالكامل لدعم جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) من خلال التبرع بمجموع جوائز الحدث لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي بدوره سيقوم بتقديمها للجهات العالمية التي تساهم في تقديم اللقاح للدول المحتاجة في مختلف أنحاء العالم.