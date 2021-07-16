فوز قائمة ياسر إدريس فى انتخابات السباحة بالتزكية قبل اجراءها بشهر

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نجح المهندس ياسر إدريس رئيس مجلس ادارة اتحاد السباحة في التقدم بأوراق ترشيح قائمته الكاملة قبل ساعات من غلق باب الترشيح ألذي أغلق في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الجمعة،.

وهي القائمة الوحيدة التي تقدمت لخوض الانتخابات التي تجري يوم الجمعة ٢٠ أغسطس المقبل، ويعد خوض الانتخابات بقائمة مغلقة وكذلك الفوز بالتزكيه حالة فريدة يشهدها اتحاد السباحة لأول م منذ إنشائه عام ١٩١٠ وحتى الآن، طبقا للائحة الخاصه بالاتحاد المصري للسباحة المنشورة في جريدة الوقائع الرسميه والمعتمده من الاتحاد الدولي للسباحه.

وضمت قائمة المهندس ياسر إدريس رئيس مجلس ادارة الاتحاد ١٢ عضوا أساسيا، وستة أعضاء احتياطيين، وهم المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري للسباحه وصاحب إنجازات السباحة وعضو مجلس اداره نادي الزمالك السابق، ونائبا الرئيس أحمد التوني عضو مجلس اداره نادي هوليوبوليس السابق ولاعب كره ماء بالنادي.

وأمير عبدالجواد أمين صندوق الاتحاد وعضو مجلس اداره نادي المعادي السابق وسباح نادي المعادي، وفي منصب السكرتير العام المهندس إبراهيم زاهر

سكرتير الاتحاد وعضو مجلس اداره نادي الجزيرة السابق ولاعب كرة الماء الاولمبي بمنتخب مصر ونادي الجزيرة، وعلي منصب أمين الصندوق طارق الوكيل نائب رئيس نادي سموحه السابق ورئيس فرع الاتحاد بالإسكندرية.

وفي العضوية الدكتورة الشيماء الدمرداش عضو مجلس اداره الاتحاد وعضو مجلس اداره نادي الزهور السابقة، وعلي ورده عضو مجلس ادارة الاتحاد وعضو مجلس ادارة نادي سبورتنج السابق ولاعب منتخب مصر ونادي سبورتنج، ومحمد صدقي نائب رئيس نادي هوليوبوليس الحالي والتي تستوجب استقالته من النادي في تاريخ ٢٠ اغسطس القادم، وهشام العامري رئيس فرع الاتحاد بالقاهرة وعضو مجلس اداره النادي الأهلي السابق.

وإسلام صميده رئيس فرع الاتحاد بدمياط وسباح منتخب مصر ونادي دمياط، وهيثم حازم السباح الدولي صاحب الإنجازات الكبيره وسباح نادي سبورتنج ومدرب منتخب مصر سابق، ومحمد حسن الحكم الدولي في الغطس ولاعب منتخب مصر والنادي الأهلي.

وبذلك تعلن النتيجة رسميا بفوز قائمة إدريس بالتزكيه يوم ٢٠ اغسطس في الجمعيه العموميه التي تعقد لمناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية والتي تتضمن بها بند الإنتخابات

وقام الاتحاد بتنفيذ جميع الإجراءات الخاصة بالدعوة لعقد الجمعية العمومية العادية التي تتضمن بند الانتخابات للدورة الجديد ٢٠٢١ / ٢٠٢٣، وذلك بأرسال الدعوة للأنديه الأعضاء في الجمعية العمومية للاتحاد بالبريد المسجل، كما قام بنشر الإعلان الذي يتضمن كافة تفاصيل جدول أعمال الجمعية العمومية العادية في أحد الصحف الحكوميه،

وتضم الجمعية العمومية للاتحاد الأندية التي لها حق التصويت في الإنتخابات، هي الزمالك والصيد والأهلي والجزيرة والزهور والشمس وهليوبوليس والمعادي وسموحه وسبورتنج.