ضبط ٥.١ طن لحوم دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي في كفر الشيخ

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

في حملة تموينية مشتركة بين مديرية التموين بكفر الشيخ، برئاسة المحاسب عماد حبيب، وكيل الوزارة والعميد محمد عبدالعزيز دومه، رئيس قسم مباحث التموين بكفر الشيخ، تم ضبط 5٫1 طن «دواجن ومقطعاتها» معبأة داخل عبوات ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى.

كما تشكّل خطرًا على الصحة العامة، وذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مجزر لذبح الدواجن «بدون ترخيص» بدائرة محافظة كفر الشيخ، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.