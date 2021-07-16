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حصد لاعبو الإسماعيلى فى كمال الأجسام على درع كأس مصر،خلال منافسات البطولة التى اقيمت بنادى الشبان المسلمين بالاسماعيلية.

وحصل كل من أحمد مختار ومحمد نصار ومهاب محمد واحمد عابدين على المركز الأول بالبطولة، فيما فاز فيصل سعيد المركز الثالث في البطولة.

ويقود الفريق جهاز فنى ضم كل من، محمد الشاذلي المشرف على الفريق، السيد ابوالوفا مديرا فنيا، تامر خضر إداري، محمود خليل مديرا إداريا للنشاط الرياضي.

وقرر ابراهيم عثمان رئيس النادي سرعة صرف المكافآة الخاصة باللاعبين وفقاً لما تنص عليه اللائحة التي وضعها الجهاز الفني قبل بداية الموسم.