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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه غدا السبت في الخامسة مساء بملعب حسن الشاذلي بنادي الترسانة. ويستعد الفريق لمباراة غزل المحلة المقرر لها في الثالث من أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الفريق قد استأنف تدريباته مساء اليوم الجمعة بعد حصول اللاعبين على راحة 11 يوما في ظل عدم ارتباط الفريق بمباريات رسمية. ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه حتى يوم الإثنين المقبل على ملعب الترسانة قبل أن يحصل اللاعبون على راحة يوم الثلاثاء وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ابتداء من يوم الأربعاء المقبل بالإسكندرية.