درجة الحرارة تصل إلى 44.. تفاصيل حالة الطقس غدًا السبت وخلال أسبوع العيد

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تواصل درجات الحرارة الارتفاع غدًا السبت ضمن الموجة الحارة التي تتوقعها هيئة الأرصاد الجوية والتى بدأت من اليوم الجمعة، وتستمر لمدة 72 ساعة وحتى الأحد المقبل، وتصل درجات الحرارة العظمي وفق تقرير الطقس في مصر إلى 44 درجة للعظمي في أسوان و45 درجة للمحسوسة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدًاخلال ساعات النهار شديد الحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، بينما يكون شديد الحرارة في جنوب البلاد وجنوب سيناء، وحار رطب على السواحل الشمالية، أما خلال الليل فيكون الطقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبري وباقي أنحاء الجمهورية.

وتبدأ الشبورة المائية في التكون في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من مصادر المياه المتجهة من وإلى القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وأيضًا الوجه البحري.

يستمر نشاط الرياح الشمالية الغربية غدًا السبت على القاهرة وجنوب سيناء وكذبك السواحل الغربية، وتكون سرعتها 8 عقدة في جنوب الصعيد و14 في شماله، و14 عقدة في القاهرة وتصل إلى 17 عقدة في السواحل الشمالية.

تكون الرطوبة النسبية غدًا 70-30 في القاهرة، و85-40 في السواحل الشمالية، و40-25 في شمال الصعيد، و30-15 في جنوب الصعيد، وترتفع درجات الرطوبة النسبية من الإحساس بدرجات الحرارة بنحو درجتين إلى 4 درجات عن درجات الحرارة العظمي المتوقعة.

تكون حالة البحر معتدلة غدًا في البحرين المتوسط والأحمر، والرياح شمالية غربية في البحرين ويتراوح الموج بين متر ومترين إلا ربع في البحر المتوسط، بينما يتراوح بين متر ونصف ومترين وربع في البحر الأحمر.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة الأحد

وتتوقع هيئة الأرصاد في تقرير حالة الطقس هذا الأسبوع أن تكون درجات الحرارة يوم الأحد كما يلي

وتكون درجات الحرارة المتوقعة بعد غدٍ الأحد كما يلي:

القاهرة والوجه البحري العظمي 39 والمحسوسة 41 درجة.

السواحل الشمالية العظمي 33 والمحسوسة 35 درجة.

جنوب سيناء العظمي 41 والمحسوسة 43 درجة.

شمال الصعيد العظمي 42 والمحسوسة 44 درجة.

جنوب الصعيد العظمي 44 والمحسوسة 45 درجة.

حالة الطقس غدًا

وتتوقع الأرصاد أن يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة وجنوب البلاد والوجه البحري من الجمعة وحتى الأحد ويكون حار رطب على السواحل الشمالية، بينما يكون معتدلا الحرارة رطب ليلاً على جميع أنحاء البلاد.

تتكون الشبورة المائية في الصباح خلال تلك الفترة على الطرق السريعة والزراعية المؤدية إلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري، وتنشط الرياح على القاهرة وجنوب سيناء والسواحل الشمالية، وحذرت الأرصاد من أن التعرض لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال يوم الوقفة وإجازة عيد الأضحى المبارك

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يحدث انخفاض طفيف في درجات الحرارة من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ويسود طقس حار رطب خلال النهار على القاهرة الكبري والوجه البحري، ومائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، ويظل الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتكون درجات الحرارة يوم الوقفة وخلال إجازة عيد الأضحي اعتبارًا من 19 يوليو كما يلي:

القاهرة والوجه البحري العظمي 36-37 والمحسوسة 38-39 درجة.

السواحل الشمالية العظمي 30-31 والمحسوسة 33-34 درجة.

جنوب سيناء العظمي 39-40 والمحسوسة 41-42 درجة.

شمال الصعيد تكون العظمي 38-39 والمحسوسة 40-41 درجة.

جنوب الصعيد العظمي 42-44 والمحسوسة 43-45 درجة.

حالة الطقس غدًا

تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة في مصر غدًا السبت

تظل درجات الحرارة غدًا السبت مرتفعة ويزيد الإرتفاع في عدد من الأماكن، وتكون درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت كالآتي:

درجات الحرارة غدًا في القاهرة غدًا 39-26، والمحسوسة 41درجة، وتكون درجات الحرارة في الإسكندرية غدًا 33-24 والمحسوسة 35 درجة.

درجات الحرارة في أسوان وإدفو 44 للعظمي و28 للصغري و45 للمحسوسة، في أبوسمبل 43-28 والمحسوسة44، الأقصر 43-27 والمحسوسة 44، وقنا 43-27 والمحسوسة 42.

وتكون درجات الحرارة في المنيا 40-25، أسيوط 41-26، سوهاج 42-26، الطور 37-25، بني سويف 39-25العريش 34-25، الغردقة 39-28، شرم الشيخ 41-28، شلاتين 38-27، حلايب 36-27، الفيوم 39-24 درجة.

وتكون درجات الحرارة في المنصورة 37-25، بورسعيد 34-25، الزقازيق 37-25، بلطيم 33-23، سيوة 38-23، رفح 35-24، الإسماعيلية 39-25، دمنهور 35-24، دمياط 34-25، السويس 39-25، السلوم 32-23، شبين الكوم 37-25، طنطا 37-25 درجة.

حالة الطقس غدًا

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