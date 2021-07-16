أخبار عاجلة

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
نقل راشد الغنوشي إلى المستشفى العسكري -
بعثة منتخب مصر الأولمبي تصل إلى مطار القاهرة بعد توديع أولمبياد طوكيو 2020 -
الرقابة المالية: وضع مصر ضمن أفضل 40 دولة فى مجال الابتكار وأفضل 20 دولة فى معدل تحسين المساواة بين الجنسين فى العمل -
توقعات باستمرار سعر الفائدة دون تعديل مع استقرار المؤشرات -
«لا يشعرنا بالراحة».. لاعبات النرويج لكرة اليد يتمردن على «البكيني» -
الحصان الفنان.. أمريكية تبيع لوحاته بأكثر من 230 إسترلينيا -
«بينك» تدعم لاعبات النرويج .. وتتهم الاتحاد الأوروبى للعبة بـ«التمييز الجنسى» -
نجم بيراميدز يضغط للانتقال إلى الزمالك -
الجيزة: حملات للنظافة والتجريد في البدرشين والصف وأوسيم والعياط (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

تبدي استعدادها للمساعدة في بدء محادثات سلام في أفغانستان

Print
روسيا تبدي استعدادها للمساعدة في بدء محادثات سلام في أفغانستان تبدي استعدادها للمساعدة في بدء محادثات سلام في أفغانستان

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت ، اليوم الجمعة، إنها تريد المساعدة في بدء محادثات سلام بين الأطراف المتحاربة في أفغانستان بعد أن نشبت اشتباكات شرسة بين القوات الأفغانية ومسلحي حركة طالبان قرب الحدود مع باكستان.

وسيطرت طالبان على منطقة حدودية يوم الأربعاء تضم ثاني أكبر معبر على الحدود مع باكستان. ويعد ذلك أحد أهم المكاسب التي حققتها الحركة خلال تقدم سريع في أنحاء البلاد مع انسحاب القوات الأمريكية من البلاد إثر صراع دام 20 عاما.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف «أود أن أؤكد اهتمام روسيا بتسهيل الحوار بين الأطراف المتحاربة في أفغانستان بهدف إنهاء الحرب الدائرة منذ سنوات والتأسيس لأفغانستان سلمية ومستقلة ومحايدة».

أدلى لافروف بتلك التصريحات في مؤتمر مع مسؤولين كبار من وسط آسيا في طشقند عاصمة أوزبكستان.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عمليات تصنيع المعدات لأول محطة مصرية للطاقة النووية تنطلق في روسيا

عمليات تصنيع المعدات لأول محطة مصرية للطاقة النووية تنطلق في روسيا

مصادر إسرائيلية: نواصل تنسيق عملياتنا في سوريا مع روسيا

مصادر إسرائيلية: نواصل تنسيق عملياتنا في سوريا مع روسيا

أولمبياد طوكيو 2020.. سمر حمزة تودع بعد الهزيمة من بطلة روسيا في المصارعة

أولمبياد طوكيو 2020.. سمر حمزة تودع بعد الهزيمة من بطلة روسيا في المصارعة