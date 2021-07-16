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قالت روسيا، اليوم الجمعة، إنها تريد المساعدة في بدء محادثات سلام بين الأطراف المتحاربة في أفغانستان بعد أن نشبت اشتباكات شرسة بين القوات الأفغانية ومسلحي حركة طالبان قرب الحدود مع باكستان.

وسيطرت طالبان على منطقة حدودية يوم الأربعاء تضم ثاني أكبر معبر على الحدود مع باكستان. ويعد ذلك أحد أهم المكاسب التي حققتها الحركة خلال تقدم سريع في أنحاء البلاد مع انسحاب القوات الأمريكية من البلاد إثر صراع دام 20 عاما.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف «أود أن أؤكد اهتمام روسيا بتسهيل الحوار بين الأطراف المتحاربة في أفغانستان بهدف إنهاء الحرب الدائرة منذ سنوات والتأسيس لأفغانستان سلمية ومستقلة ومحايدة».

أدلى لافروف بتلك التصريحات في مؤتمر مع مسؤولين كبار من وسط آسيا في طشقند عاصمة أوزبكستان.