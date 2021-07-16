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ضبط 4 أطنان «فسيخ» فاسد و4 طن ملح مغشوش بكفر الشيخ

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ضبط 4 أطنان «فسيخ» فاسد و4 طن ملح مغشوش بكفر الشيخ ضبط 4 أطنان «فسيخ» فاسد و4 طن ملح مغشوش بكفر الشيخ

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ضبطت مباحث بكفر الشيخ، 4 طن أسماك مملحة «فسيخ» معبأة داخل براميل بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، كما تم ضبط 4 طن «ملح سياحات» غير صالح للإستهلاك ومخصص للأغراض الصناعية.

تم ضبط «الفسيخ» و«الملح»، قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وذلك بحوزة المدير المسؤول عن مصنع لتصنيع الأسماك المملحة «بدون ترخيص» بداءرة محافظة كفر الشيخ، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصرى اليوم

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