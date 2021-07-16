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حفتر يعلن دعم الجيش الليبي لكل الجهود المبذولة لإنجاح الانتخابات المقبلة

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حفتر يعلن دعم الجيش الليبي لكل الجهود المبذولة لإنجاح الانتخابات المقبلة حفتر يعلن دعم الجيش الليبي لكل الجهود المبذولة لإنجاح الانتخابات المقبلة

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أعلن القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر دعمه كل الجهود المبذولة لإنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في البلاد سبتمبر المقبل.

وقال حفتر في كلمته أثناء اجتماعه مع رئيس مجلس النواب وأعضاء عن المجلس: «نثني على مواقفكم الوطنية التي لطالما كانت داعمة للثوابت الوطنية ولقوات الجيش في كل المحافل داخليًّا ودوليًّا».

وتابع: «نؤكد على دعم قوات الجيش لكل الجهود المبذولة لإنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر، ونطالب المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة بتقديم الدعم لهذه الجهود حتى الوصول إلى هذا الاستحقاق الذي يطمح له كل أبناء الشعب الليبي».

وأضاف: «علينا أن نكون يدًا واحدة من أجل العبور إلى مرحلة الاستقرار ومواجهة كل الاستحقاقات برؤية موحدة».

وقال: «تتوحد أهداف قوات الجيش والبرلمان الليبي في تحقيق الوحدة الوطنية والمحافظة على السيادة الليبية، ودعم جهود المصالحة الوطنية».

المصرى اليوم

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