محافظ المنيا يُهنئ موظفين بـ«التحول الرقمي» عقب تكريمهما من رئيس الجمهورية

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هنأ اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كل من ريمون رفعت وعبير عبدالرحمن بإدارة التحول الرقمي بالمحافظة، وذلك عقب تكريمهما من فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في المؤتمر الوطني الأول للمبادرة الرئاسية حياة كريمة والذي عقد باستاد القاهرة بحضور أكثر من ٣٠ ألف مشارك.

أوضح محافظ المنيا أن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تستهدف تطوير 5 مراكز بالمحافظة، بإجمالي 192 قرية، بـ757 تابع.

وأعرب محافظ المنيا عن خالص شكره وتقديره للسيد رئيس الجمهورية على رعايته لتلك المبادرة التي ستغير وجه الريف المصري وكذلك دعمه اللا محدود للقيادات الشبابية المؤهلة والعمل على تمكينها وتوفير كافة الفرص والامكانيات لدعمها على القيادة وتحمل المسؤولية في المستقبل.

المنيا تحتفي بموظفين بالتحول الرقمي عقب تكريمهما من رئيس الجمهورية