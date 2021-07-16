محافظ المنيا يُهنئ موظفين بـ«التحول الرقمي» عقب تكريمهما من رئيس الجمهورية

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هنأ اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كل من ريمون رفعت وعبير عبدالرحمن بإدارة التحول الرقمي بالمحافظة، وذلك عقب تكريمهما من فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في المؤتمر الوطني الأول للمبادرة الرئاسية حياة كريمة والذي عقد باستاد القاهرة بحضور أكثر من ٣٠ ألف مشارك.
أوضح محافظ المنيا أن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تستهدف تطوير 5 مراكز بالمحافظة، بإجمالي 192 قرية، بـ757 تابع.
وأعرب محافظ المنيا عن خالص شكره وتقديره للسيد رئيس الجمهورية على رعايته لتلك المبادرة التي ستغير وجه الريف المصري وكذلك دعمه اللا محدود للقيادات الشبابية المؤهلة والعمل على تمكينها وتوفير كافة الفرص والامكانيات لدعمها على القيادة وتحمل المسؤولية في المستقبل.