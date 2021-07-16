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توقيع الكشف الطبي على ١١٠١ مريض بالقافلة الطبية بقرية ميت فارس بمركز بركة السبع

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توقيع الكشف الطبي على ١١٠١ مريض بالقافلة الطبية بقرية ميت فارس بمركز بركة السبع توقيع الكشف الطبي على ١١٠١ مريض بالقافلة الطبية بقرية ميت فارس بمركز بركة السبع

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قال الدكتور فيصل جودة، وكيل صحة المنوفية، انه تم تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية ميت فارس التابعة لمركز ومدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، والتي استمرت لمدة يوم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

من جانبها، قالت الدكتورة الشيماء شفيق، منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، إن القافلة اشتملت على العديد من التخصصات الطبية هي «الباطنة، الجراحة، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، تنظيم الأسرة، الرمد، الجلدية، والأنف والأذن»، حيث قامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على ١١٠١ مريض من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد ٨٤ حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لعدد ١٤ حالة، وعمل الأشعة لعدد ٢٢ حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ١٨ حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي للسيدات المترددات على القافلة.

المصرى اليوم

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