نائب: «حياة كريمة» تجسيد لمفهوم العدالة الاجتماعية

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اعتبر النائب أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب، مبادرة «حياة كريمة» الرئاسية من المبادرات المجتمعية بمفهومها الخدمي الشامل، والتي تستهدف توفير حياة أفضل للمواطنين، وتراعي حقوق الإنسان الأساسية بكافة أبعادها وعلى رأسها الاهتمام بالحق في الحياة وتحسين جوانب المعيشة، وتبني خطة موسعة لحياة كريمة بالريف.

وأضاف«شلبي»، في بيان أصدره، اليوم الجمعة، أن المبادرة الرئاسية تجسيد لرؤية مؤسسات الدولة لمفهوم العدالة الاجتماعية، والارتقاء بحياة الإنسان، وأن القيادة السياسية تحرص على إحداث نقلة نوعية متكاملة لكافة القطاعات التي تتلامس مع احتياجات المواطنين من أجل حياة أفضل وتغيير ثقافة العامة وتطوير يشمل مناحي الحياة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المبادرة الرئاسية تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان حياة أفضل لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

ولفت شلبي، إلى أن «حياة كريمة»، تفتح آفاق تنموية جديدة أمام القطاع الخاص، وتتشجيعه للمشاركة في مختلف المشروعات التنموية والاستثمارية وفي مقدمتها المشروع القومي «حياة كريمة»، بما يُسهم في تعظيم القدرات الإنتاجية وتعميق المكون المحلى في الصناعة الوطنية، والمشروعات القومية.