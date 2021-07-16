رئيس جامعة طنطا عقب مشاركته في مؤتمر «حياة كريمة»: ملحمة من البناء والتعمير

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صرح الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، على هامش المؤتمى الاول للمشروع القومى «حياة كريمة»، أن المشروع القومى «حياة كريمة» هو أعظم وأهم المشروعات التي يتم تنفيذها في مصر في العصر الحديث ويستهدف بناء الإنسان المصرى، وإعادة بناء شاملة لمكونات الدولة المصرية وإحداث تنمية شاملة.

أضاف رئيس الجامعة أن الرئيس السيسى هو صانع معجزة البناء والتنمية والتقدم في العصر الحديث وتدشينه للجمهورية الجديدة، بالتزامن مع إطلاق أكبر مشروع في العالم لتطوير القرية المصرية هو عبور بمصر إلى المستقبل المشرق.

أوضح أن مبادرة حياة كريمة تستهدف القضاء على الفقر والتخفيف عن كاهل المواطنين، وخاصة الأسر الأكثر احتياجا في القرى والمراكز المستهدفة والبالغ عددها 4658 قرية بإستثمارات تُقدر بـ 700 مليار جنيه والذى سيؤدى إلى تحسين حياة أكثر من نصف سكان مصر، من خلال وضع خارطة طريق تنموية متكاملة.